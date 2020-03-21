Некоторых медиков в Киеве будут возить на работу на машинах Рады

В условиях карантина у медиков часто возникают проблемы с тем как доехать до работы и домой. Верховная Рада передала больницам Киева четыре автомобиля, которые есть на балансе парламента. Ими на работу будут возить медиков.

О решении помочь с перевозкой медицинских работников в столице, информирует пресс-служба Верховной Рады.

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Из-за карантина в Киеве не работает метро и большие очереди на другой общественный транспорт. Поэтому медикам часто трудно добраться на работу и домой.

В ответ на обращение больниц председатель Совета Дмитрий Разумков предложил передать им в пользование четыре автомобиля, которые есть на балансе парламента.

Автомобили поступят на время карантина в распоряжение больниц Киева для использования в служебных целях. Об этом заявил руководитель Аппарата Рады Вячеслав Штучный.

Транспорт передают для нужд учреждений Министерства здравоохранения, в частности, Александровской и Киевской городской детской инфекционной больницы,

– отметил Штучный.

На время карантина автомобилями могут перевозить медицинских работников к месту работы и домой. Кроме того, транспорт можно использовать для доставки медицинских изделий и оборудования.

Что известно об ограничении транспорта во время карантина

Из-за распространения коронавируса в Украине ввели общенациональный карантин. Он продлится минимум до 3 апреля.

На время карантина украинские власти ввели ряд ограничений, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Не работают торговые центры, театры, кинотеатры, музей, спортивные учреждения. Работают только аптеки, АЗС, продуктовые магазины.

Запрещена работа метро, а в трамваях и маршрутках действуют ограничения на количество пассажиров. Так, в одном вагоне одновременно могут находиться не более 10 человек.

Также все обязаны пользоваться средствами личной защиты.



Что запрещено в Украине во время карантина через коронавирус / Инфографика 24 канала