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      Некоторых медиков в Киеве будут возить на работу на машинах Рады

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      В условиях карантина у медиков часто возникают проблемы с тем как доехать до работы и домой. Верховная Рада передала больницам Киева четыре автомобиля, которые есть на балансе парламента. Ими на работу будут возить медиков.

      О решении помочь с перевозкой медицинских работников в столице, информирует пресс-служба Верховной Рады.

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      Из-за карантина в Киеве не работает метро и большие очереди на другой общественный транспорт. Поэтому медикам часто трудно добраться на работу и домой.

      В ответ на обращение больниц председатель Совета Дмитрий Разумков предложил передать им в пользование четыре автомобиля, которые есть на балансе парламента.

      Автомобили поступят на время карантина в распоряжение больниц Киева для использования в служебных целях. Об этом заявил руководитель Аппарата Рады Вячеслав Штучный.

      Транспорт передают для нужд учреждений Министерства здравоохранения, в частности, Александровской и Киевской городской детской инфекционной больницы,
      – отметил Штучный.

      На время карантина автомобилями могут перевозить медицинских работников к месту работы и домой. Кроме того, транспорт можно использовать для доставки медицинских изделий и оборудования.

      Что известно об ограничении транспорта во время карантина

      • Из-за распространения коронавируса в Украине ввели общенациональный карантин. Он продлится минимум до 3 апреля.
      • На время карантина украинские власти ввели ряд ограничений, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Не работают торговые центры, театры, кинотеатры, музей, спортивные учреждения. Работают только аптеки, АЗС, продуктовые магазины.
      • Запрещена работа метро, а в трамваях и маршрутках действуют ограничения на количество пассажиров. Так, в одном вагоне одновременно могут находиться не более 10 человек.
      • Также все обязаны пользоваться средствами личной защиты. 

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      Что запрещено в Украине во время карантина через коронавирус / Инфографика 24 канала

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус в Украине Лечение Здоровье Новости Киева Медицина Карантин в Украине 2020 Транспорт Верховная Рада Новости Украины
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