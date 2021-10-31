Так, члены избирательной комиссии были вынуждены отказать им в возможности волеизъявления с этими документами.
Важно Выборы мэра Харькова: сколько нарушений зафиксировали на участках
Все граждане, которым не дали проголосовать, обратились в полицию.
Пятеро граждан обратились в полицию из-за невозможности проголосовать на избирательных участках. Заявители предоставляют документы в мобильном приложении, однако им не дают бюллетень и отказывают в предоставлении возможности проголосовать,
– говорится в сообщении.
Накануне в ЦИК предупреждали: проголосовать по е-паспорту не удастся, нужно иметь паспорт в виде книжечки или ID-карты.
Для получения бюллетеня избиратели должны иметь с собой паспорт гражданина Украины (в виде паспортной книжечки или карточки),
– рассказали в ЦИК.
Причиной этого в ЦИК назвали то, что участковые, окружные и территориальные избирательные комиссии не обеспечены техническими устройствами для считывания информации е-паспорта гражданина Украины.
Выборы в Харькове: главное
- В Харькове назначили внеочередные выборы мэра после того, как Геннадий Кернес умер. О смерти политика от коронавируса сообщили 17 декабря 2021 года.
- В Раде назначили голосование за должность харьковского мэра на 31 октября 2021 года. Свои кандидатуры на волеизъявление зарегистрировали 10 человек.
- Во время волеизъявления уже выявили ряд правонарушений. По состоянию на 12:00 их было уже 22.