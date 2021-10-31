Некоторым харьковчанам отказали в голосовании: они предъявляли паспорт в сервисе "Дия"

В Харькове сразу 5 избирателей не могли проголосовать на внеочередных выборах. Все из-за того, что они пытались подтвердить свою личность с помощью паспорта в приложении "Дия".

Так, члены избирательной комиссии были вынуждены отказать им в возможности волеизъявления с этими документами.

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Все граждане, которым не дали проголосовать, обратились в полицию.

Пятеро граждан обратились в полицию из-за невозможности проголосовать на избирательных участках. Заявители предоставляют документы в мобильном приложении, однако им не дают бюллетень и отказывают в предоставлении возможности проголосовать,

– говорится в сообщении.

Накануне в ЦИК предупреждали: проголосовать по е-паспорту не удастся, нужно иметь паспорт в виде книжечки или ID-карты.

Для получения бюллетеня избиратели должны иметь с собой паспорт гражданина Украины (в виде паспортной книжечки или карточки),

– рассказали в ЦИК.

С 23 августа 2021 года электронные паспорта в сервисе "Дия" полностью приравняли к бумажным и ID-картам . Украина – первое государство в мире с цифровыми паспортами, которому это удалось.

Причиной этого в ЦИК назвали то, что участковые, окружные и территориальные избирательные комиссии не обеспечены техническими устройствами для считывания информации е-паспорта гражданина Украины.

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