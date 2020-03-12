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      Некоторым мира не надо, – Сивохо прокомментировал драку на презентации платформы примирения

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      Представители Нацкорпуса напали на заместителя секретаря СНБО Сергея Сивохо во время презентации платформы примирения 12 марта. Политик заявил, что это не остановит "наше движение к миру".

      Сергей Сивохо считает, что некоторым мира не надо, война – это бизнес и большие деньги.

      Как это было Сивохо избили во время презентации платформы примирения: видео

      Они сорвали презентацию, но не остановят наше движение к миру. Мы продолжаем нашу работу и диалог,
      – добавил Сивохо.

      Заместитель секретаря СНБО поблагодарил всех, кто пришел на презентацию и пожелал мира.

      В свою очередь представители Нацкорпуса объяснили, что им интересно "почему Сивохо называет войну с Россией "внутренним конфликтом", а также "почему ни разу не упомянул в своей речи о нападении России на Украину".

      Заметим, что полиция задержала 15 участников инцидента и открыла уголовное производство.

      Сивохо избили во время презентации платформы примирения: видео 24 канала

      Сергей Сивохо представил платформу примирения – видео по ссылке.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики столкновения Сергей Сивохо Национальная платформа примирения и единства Скандал Национальный корпус СНБО
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