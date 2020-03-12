Некоторым мира не надо, – Сивохо прокомментировал драку на презентации платформы примирения

Представители Нацкорпуса напали на заместителя секретаря СНБО Сергея Сивохо во время презентации платформы примирения 12 марта. Политик заявил, что это не остановит "наше движение к миру".

Сергей Сивохо считает, что некоторым мира не надо, война – это бизнес и большие деньги.

Как это было Сивохо избили во время презентации платформы примирения: видео

Они сорвали презентацию, но не остановят наше движение к миру. Мы продолжаем нашу работу и диалог,

– добавил Сивохо.

Заместитель секретаря СНБО поблагодарил всех, кто пришел на презентацию и пожелал мира.

В свою очередь представители Нацкорпуса объяснили, что им интересно "почему Сивохо называет войну с Россией "внутренним конфликтом", а также "почему ни разу не упомянул в своей речи о нападении России на Украину".

Заметим, что полиция задержала 15 участников инцидента и открыла уголовное производство.

Сивохо избили во время презентации платформы примирения: видео 24 канала

Сергей Сивохо представил платформу примирения – видео по ссылке.