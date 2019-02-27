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      Нелегальных копателей золота в Индонезии завалило в шахте, есть жертвы: фото и видео

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      60 копателей золота оказались под завалами в шахте в Индонезии
      60 копателей золота оказались под завалами в шахте в Индонезии / Фото из открытых источников

      На индонезийском острове Сулавеси после оползня 60 человек, которые нелегально добывали золото в шахте, оказались под завалами. Сейчас удалось поднять на поверхность 15 живых и трех мертвых людей.

      Спасательная операция продолжается с ночи по местному времени. Ее ход осложняет невозможность активно использовать технику, чтобы не вызвать еще один оползень, пишет 100 Daily News.

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      Спасатели отмечают, что есть надежда спасти и других людей живыми. копатели время от времени подают голоса, подсказывая, куда надо двигаться.

      Индонезийские органы власти запретили мелкое золотодобывающее производство. Поэтому копатели работают нелегально, не оказывая должного внимания мерам безопасности.

       

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      Теги: Аварии на шахтах Жертвы Индонезия Чрезвычайное происшествие
      Источник: 24 Канал
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