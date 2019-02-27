Нелегальных копателей золота в Индонезии завалило в шахте, есть жертвы: фото и видео

На индонезийском острове Сулавеси после оползня 60 человек, которые нелегально добывали золото в шахте, оказались под завалами. Сейчас удалось поднять на поверхность 15 живых и трех мертвых людей.

Спасательная операция продолжается с ночи по местному времени. Ее ход осложняет невозможность активно использовать технику, чтобы не вызвать еще один оползень, пишет 100 Daily News.

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VIDEO: One dead and dozens more buried after collapse of an illegal gold mine in Indonesiahttps://t.co/SmnQrRyyru pic.twitter.com/FQpkE6lP7N — AFP news agency (@AFP) 27 лютого 2019 р.

Спасатели отмечают, что есть надежда спасти и других людей живыми. копатели время от времени подают голоса, подсказывая, куда надо двигаться.

Indonesia says t three killed, another 60 feared buried alive in illegal gold mine collapse https://t.co/HD2pgbWXh1 pic.twitter.com/aQ7SFwzceJ — Zyite.com (@zyiteblog) 27 лютого 2019 р.

Индонезийские органы власти запретили мелкое золотодобывающее производство. Поэтому копатели работают нелегально, не оказывая должного внимания мерам безопасности.