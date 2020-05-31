В гаражных помещениях в селе Гатище на Харьковщине правоохранители обнаружили нелегельний склад. Там находилось более 30 тысяч пачек сигарет российского производства.

По предварительным оценкам, их общая стоимость составляет более 1,2 миллиона гривен, сообщает Госпогранслужба.

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На обнаруженных сигаретах не было марок акцизного сбора. На их упаковках указано, что они изготовлены на Ростовской табачной фабрике. Из России в Украину товар перевезли незаконно – вне установленных пунктов пропуска.

На Харьковщине обнаружили склад с сигаретами из РФ: смотрите видео

Факт противоправной деятельности на государственной границе обнаружили накануне. При поиске причастных лиц они установили, где они хранились табачные изделия.

Изъятый товар доставили в пограничное подразделение – там его будут хранить до решения суда о наложении на него ареста. Сейчас правоохранители устанавливают всех причастных лиц.