Неля Штепа снова будет баллотироваться в мэры Славянска: что о ней известно

Экс-глава Славянска Неля Штепа заявила, что снова будет баллотироваться в мэры. Кто она такая и почему Украина выплатила ей 3600 евро – читайте биографию в материале 24 канала.

Экс-глава Славянска Неля Штепа известна своей политической приверженностью к "Семье" Януковича, а также скандальными поступками и высказываниями. Штепа была членом Партии регионов, а также председателем наблюдательного совета регионального благотворительного фонда "Спешите делать добро". В 2019 году была кандидатом в народные депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

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Биография Нели Штепы

Неля Штепа родилась 13 сентября 1962 года в городе Славянск, Донецкая область, в семье учителей. В семье была старшей из трех детей. Мать, Валентина Орестовна – учительница математики, а отец, Игорь Николаевич Литвин – учитель математики и физики. В начале своей карьеры Неля Штепа пошла по стопам родителей.

Образование

В 1969 – зачислена в СШ № 1 Славянска. В 1973 перешла в СОШ № 10 Славянска. В 1979 поступила в Славянский государственный педагогический институт на факультет подготовки учителей математики и физики.



Неля Штепа – биография / Фото: ukrlife.net

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Штепа и карьера

С 1984 года Неля Штепа начала преподавать математику и физику в Покровской средней школе имени Носакова Артемовского.

С 1985 по 1987 – занимала административные должности: завуч по учебной работе и директор школы. Членство в КПСС.

В 1987 году работала заведующим организационного отдела в райкоме ВЛКСМ Артемовского района.

С 1989 года Неля Штепа стала вторым секретарем Артемовского райкома комсомола.

В 1990 году работала начальником отдела сбыта на обувной фабрике.

В 1995 – стала директором по коммерции этой фабрики.

В 1999 – 2001 годах работала директором по коммерции на Артемовском машиностроительном заводе.

В 2003 году назначена директором ООО "Энергоальянс".

В мае 2006 года работала на должности коммерческого директора в Государственном предприятии "Научно-исследовательский институт высоких напряжений".

С февраля по декабрь 2007 года была советником вице-премьер-министра в Секретариате Кабинета Министров Украины. Ей присвоен 7-й ранг государственного служащего.

С марта по октябрь 2009 года-работала директором ООО "Донэнергомаш".

В октябре 2009 года стала председателем наблюдательного совета регионального благотворительного фонда "Спешите делать добро".

С 31 октября 2010 года по 9 июля 2014 года – мэр Славянска.

Кандидат в народные депутаты от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" на парламентских выборах 2019 года, № 74 в списке.

Штепа и довоенные годы

Неля Штепа известна своими скандальными высказываниями и "нелюбовью" к прессе. Штепа была избрана мэром Славянска в 2010-м. Тогда за нее проголосовало 60% местных жителей, пришедших на выборы.

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Вспомним самые яркие моменты:

На одном из заседаний Неля Штепа обозвала журналистку во время выступления нецензурным словом. Позже, оправдываясь, она говорила, что звала тогда электрика "Саню".

Неля Штепа обозвала журналистку – смотрите видео:

Во время аппаратного совещания назвала журналистов газет и телевидения – "работниками древней профессии ...". После этого Национальный союз журналистов Украины занес Нелю Штепу в список "врагов прессы".

Штепа и "нелюбовь" к журналистам – видео:

Штепа и война

В разгар Евромайдана в декабре 2013 года Неля Штепа поддерживала и агитировала за антимайдановцев.



Неля Штепа активно агитировала за антимайданівців / Фото: "Обозреватель"

12 апреля 2014 года, когда в город зашли боевики и российские военные, Штепа, не скрывая, радовалась этому. Она убеждала всех жителей города, собравшихся возле захваченного горотдела милиции, что это "наши, донецкие ребята". Областное управление СБУ открыло уголовное производство против Нели Штепы за сепаратизм.



Штепу обвиняют в сепаратизме / Фото: ria.com.ua

Что известно о деле Нели Штепы?

СБУ начала следствие против нее в апреле 2014 года, арестовали бывшую главу Славянска в июле этого же года.



На суде она поясняла, что призывала Путина ввести войска в Славянск под принуждением террористов. Свое интервью российским пропагандистским каналам назвала сделанным "под дулом автомата".



Нелю Штепу задержали 11 июля 2014 года. А 20 сентября 2017 года выпустили из СИЗО под домашний арест. За время рассмотрения дела Штепы сменили 5 районных судов и 11 складов суда. Подсудимая виновной себя не считает.

Неля Штепа победила в суде ЕСПЧ против Украины

Европейский суд по правам человека признал нарушения со стороны Украины по делу экс-главы Славянска, которую обвиняли в сепаратизме. ЕСПЧ обязал Украину выплатить ей 3600 евро.

Принятое ЕСПЧ решение Украина обжаловать не сможет.



Украина выплатила Штепе 3600 евро / Фото: depo.ua

В суде Неля Штепа жаловалась на:

ненадлежащее физическое и психологическое обращение с ней во время содержания под стражей;

плохие условия содержания;

отсутствие доступа к необходимому медицинскому обслуживанию во время удержания.

Неля Штепа снова будет идти в мэры Славянска

О своих намерениях баллотироваться экс-глава Славянска сообщила в эфире местного телеканала. Она также заявила, что не нарушает никаких обязательств, которые были наложены на нее судом по делу о сепаратизме.

Со слов самой Нели Штепы, она была лучшим председателем городского совета города, и к ней до сих пор обращаются за помощью жители Славянска.

Напомним, что эту должность Штепа занимала в 2010-2014 годах.