Нельзя исключать новое нападение России на Украину, – эксперт о военных учениях "Восток-2018"

В сентябре на востоке России пройдут крупнейшие со времен СССР военные учения с участием китайских и монгольских вооруженных сил. РФ во время маневров проверит свой мобилизационный потенциал и отработает ядерный удар. Кроме этого практически одновременно с учениями развертывание российского флота у берегов Сирии служит для сдерживания НАТО и подготовки к российско-сирийской атаке на Идлиб.

Нельзя исключать и того, что Кремль использует военные учения "Восток-2018" для нового нападения России на Украину, пишет в статье для ABC старший научный сотрудник Atlantic Council Стивен Бланк.

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На прошлой неделе Москва состряпала версию о том, что Запад готовится нанести удар по Сирии с использованием химического оружия и приписать это сирийскому диктатору Башару Асаду, а потом под этим предлогом атаковать его режим, замечает аналитик.

Основываясь на этой теории, что является типичным сочетанием паранойи и лжи, Россия развернула свой флот у берегов Сирии. На его вооружении стоят ракеты "Калибр", способные нести ядерные боеголовки. Все это сделано, вероятно, для сдерживания НАТО и подготовки к российско-сирийской атаки на Идлиб – последний оплот сирийских повстанцев.

Скорее всего, предполагает Бланк, учения ВМС РФ в Средиземноморье является частью маневров "Восток-2018", потому что перебрасывать эти флоты на Дальний Восток абсолютно нецелесообразно.

Более того, это развертывание российских войск может также быть частью подготовки к проведению новой операции против Украины, предостерегает эксперт.

Учитывая блокаду Москвой Азовского моря и препятствования украинскому судоходству в регионе, а также длительную подготовку и развертывание Россией вооружений и сил в этом районе, нельзя исключать еще одного вторжения России в Украину для укрепления сдерживающего фактора, направленного против НАТО, акцентирует внимание автор статьи.

Поэтому эта причудливая теория о химическом оружии, вероятно, является дымовой завесой, чтобы скрыть еще одно задание "Востока-2018", а именно переброска ядерного флота в Средиземное море, чтобы удержать НАТО от противодействия нападения на Украину и запугивания применением ядерного оружия,

– рассуждает Бланк.

Это соответствовало бы опаске, что военные учения "Восток-2018" – это репетиция большой, глобальной войны. И это также продемонстрировало бы Москве степень ее возможностей для одновременной и быстрой мобилизации и переброски на большие расстояния крупных формирований вооруженных сил, возможно, даже при участии Китая. В этом случае значение учений "Восток-2018" даже весомее, чем предполагали ранее, делает вывод аналитик.

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Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу объявил о крупнейших с 1981 года военных учениях "Восток-2018". Маневры пройдут с 11 по 15 сентября, всего в учениях примут участие около 300 тысяч военнослужащих и около 36 тысяч единиц наземной техники, более тысячи вертолетов, самолетов и беспилотников.