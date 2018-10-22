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      "Нельзя нарушить то, что уже нарушено": в Польше отреагировали на выход США из ядерной сделки

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      В МИД Польши отреагировали на выход США из ядерной сделки
      В МИД Польши отреагировали на выход США из ядерной сделки / Фото из открытых источников

      Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, что является несомненной угрозой. Поэтому прекращение действия соглашения не будет означать снижение безопасности Польши.

      Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, пишет Forsal.

      Читайте также: Наказание России и конфликт с Европой, – западные СМИ о выходе США из ракетного договора

      Глава МИД Польши подчеркнул, что этот договор не функционирует из-за агрессивного поведения Кремля.

      Нельзя нарушить то, что уже нарушила Россия, иначе говоря, это соглашение не функционирует из-за агрессивных действий России в отношении Украины, Грузии, Сирии. Есть еще дело Скрипаля, дело в Гааге, вмешательство в выборы в странах Запада,
      – сказал он.

      Чапутович добавил, что Россия нарушает договор еще и тем, что проводит несогласованные военные учения у границы с Альянсом. По его словам, Польша хотела бы, чтобы соглашение действовало, но только при условии, что все стороны будут уважать его.

      Напомним, ранее американские СМИ со ссылкой на источники писали, что во время ближайших встреч с российскими чиновниками советник президента по национальной безопасности Джон Болтон сообщит России, что США намерены выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Намерения Вашингтона также подтвердил президент США Дональд Трамп.

      Впоследствии министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон поддержал решение президента США Дональда Трампа по выходу из ракетного соглашения. По его словам, "Россия превратила договор в смех".

      Зато в ЕС считают, что обе страны должны продолжить конструктивный диалог и придерживаться Договора о ракетах средней и малой дальности, поскольку это имеет решающее значение для европейской и глобальной безопасности.

      О каком договоре говорится?Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита.

      Договор является бессрочным и запрещает производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Эта договоренность о реальном сокращении имевшихся вооружений стала первой в истории.

      Теги: Новости России Новости политики Новости США Ядерная безопасность Новости Польши Оружие
      Источник: 24 Канал
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