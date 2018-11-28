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      Нельзя обманывать страну, а при этом говорить, что ты патриот, – политолог о Порошенко

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      Последствия военного положения непредсказуемы
      Последствия военного положения непредсказуемы / УНИАН

      После введения военного положения будет много непредсказуемых последствий. Такое мнение 24 каналу высказал директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

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      Как отмечает политолог, интересно, будут действовать обычные гражданские суды появятся военные тройки, как предусмотрено законом? Можно сделать военную цензуру. Как было в Польше во время военного положения – когда во время трансляции передачи отключали звук. По словам Небоженко, военный цензор имеет право не просто разрешать или нет трансляцию передачи, а прекращать их.

      Идея Порошенко с военным положением проста – стать патриотом номер один. Это правильно в кабинетном пиаре. И не бывает патриотов-мошенников. Может быть бизнесмен-мошенник. А патриот может быть жертвенным. Но не мошенником. Нельзя обманывать страну, а при этом говорить, что ты патриот,
      – подчеркивает Виктор Небоженко.

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      Он также добавляет: если ничего не делать после указа, то все будут смеяться с такого пиар-хода Порошенко. Поэтому после введения военного положения может быть все, что угодно. За 30 дней можно пересадить полстраны.

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. В результате 6 украинских воинов получили ранения. Россия захватила три украинских судна. 26 ноября Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос поддержала Верховная Рада на экстренном заседании. Так, военное положение в 10 украинских областях введен с 26 ноября.

      Что такое военное положение?
      Это не объявление войны, а особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, его должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должен содержаться в Указе Президента.

      Что нужно знать о военном положении. Видео

       

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Военное положение в Украине Конфликт в Азовском море Новости политики Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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