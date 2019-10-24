Нельзя прочитать 200 поправок за час: спор депутатов от "Голоса" и "Слуги народа"

О проверке депутатов на полиграфе, о взяточничестве и группах влияния в монобольшинстве, о текстах законопроектов и расколе в партии "Слуга народа" – в программе "Политическая анатомия" на 24 канале говорили народный депутат от "Голоса" Александра Устинова, политолог Алексей Минаков, народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура и член наблюдательного совета НАБУ Татьяна Козаченко.

О проверке депутатов на полиграфе

Татьяна Козаченко: Проверка на полиграфе – это не только проверка на оборудовании. Это комплекс, в котором немалую роль играет психолог-полиграфолог. Именно от его квалификации зависит то, насколько качественно подготовят вопросы и интерпретируют реакции. В случае непрофессионализма психолога, полиграф можно обмануть.

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Татьяна Козаченко: Сделать это сложно, ведь любая чья-либо личная подготовка не имеет большого результата, чем квалификация психолога, который работает над этой процедурой. Это самый большой и самый важный критерий – его профессионализм. Все остальное – вторично. От квалификации полиграфиста зависит очень многое.

Татьяна Козаченко: Ведь именно психолог ставит соответствующие вопросы, и эти вопросы имеют специальную методологию. Они разные: могут быть нейтральными, контрольными на реакции и важными. Не больше, например, пяти важных вопросов может быть вообще поставлено. Не на все вопросы он должен найти ответы. Поэтому порядок и чередование этих вопросов, а затем совокупность физиологического реагирования – это не так просто.



Татьяна Козаченко

Татьяна Козаченко: Мы говорим об электропроводности кожи, мы говорим о глубине и чистоте дыхания, мы говорим о давлении. Вы можете себя заверить в чем угодно, но контролировать все физиологические в таком порядке вы не можете.

Татьяна Козаченко: Вопросы непрофессионального полиграфолога могут вызвать волнения в опрашиваемого из-за определенных эмоциональных ассоциаций. Если у него нет опыта, он неправильно поставил вопросы, неправильно их подготовил, если он вас спросил – и вы отреагировали, заволновались, потому что у вас есть другие ассоциации – он может получить неправильный ответ.

Как можно обмануть полиграф

Александра Устинова: Для того, чтобы полиграфолог качественно провел исследование, он должен минимум 2-3 часа провести с человеком еще до того времени, как начать задавать вопросы. Он должен понять, каким образом задавать вопросы. Кроме того, надо понимать, что вопросы к бывшим милиционерам и к экс-прокурорам должны быть совершенно разные.

В случае, когда, например, на полиграфе проверяют врача, то он скажет, что он не брал взятку и это будет правда. Потому что он искренне убежден, что деньги, которые он получает, это вознаграждение или благодарность, а не взятка. И в этой ситуациях он не соврет, хотя для других людей – это будет ложь. По ее мнению, эти 2 – 3 часа нужны для того, чтобы понять психологию человека и, возможно, изменить формулировку вопросов,

– сказала Александра Устинова.

Татьяна Козаченко: Стоит обратить внимание на один важный момент – искреннее восприятие и искренние убеждения опрашиваемого. Ведь если он не считает взятку взяткой, то и ответ будет соответствующим.

Татьяна Козаченко: Представьте, что полиграф интерпретирует ваши показатели и ваше восприятие. И здесь очень важно не то, в чем вы себя убедили, а ваши искренние убеждения. Потому что если вы уверены, что вы не берете и не крадете, и вообще это не взятка, то считайте, что полиграфолог может некоторые моменты гипотетически не обнаружить.

Что будет с депутатом-взяточником

Александр Качура: Даже если полиграф покажет, что какой-то депутат брал взятку, но сам он в этом не признается, то его выгонят из партии, но свой депутатский мандат он все же сохранит.

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Александр Качура: Если нардеп-взяточник действительно брал деньги и признает это, то он должен выйти на трибуну и признаться. Если будут доказаны факты, то он понесет законную ответственность. Надо понять, что не будет вообще депутатской неприкосновенности со следующего года.

Спор нардепки от "Голоса" и "слуги народа"

Александра Устинова, народный депутат от "Голоса", поспорила с Александром Качуром – нардепом из "Слуги народа". Она заявила, что депутаты других фракций не имеют возможности вовремя ознакомиться с законопроектами перед голосованием. По ее словам, иногда тексты раздают за час до начала, из-за чего их невозможно рассмотреть даже физически.

Александра Устинова: Я вам как депутат с другой фракции скажу, что начните раздавать за несколько суток информацию о тех законопроектах, которые будут голосоваться в день голосования! Потому что вы рассказываете, что вы хотите гражданам "пятилетки" свои объявлять. Извините, но я, как представитель парламента, не знаю иногда, что я в этот день буду голосовать.



Александра Устинова

Александр Качура: У вас есть представитель в согласительном совете, который будет в понедельник утверждать и согласовывать.

Александра Устинова: Александр, вы лжете. Потому что то, что соглашается на согласительном совете, и то, что потом выносится в зал – это очень часто разные вещи.

Александр Качура: Ну как это?

Александра Устинова: Вот так. У нас законы появляются в последнюю секунду, когда нам приходят и раздают тексты, которые ты даже не видел, и говорят: "Голосуйте!"

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Александр Качура: У нас на сессию запланировано, что мы должны проголосовать. Поэтому если у вас такие мощные специалисты – у вас много есть и с грантовых организаций представителей – пусть они проанализируют, что и какие законопроекты заранее. Не ждите, пока мы сейчас вынесем. Есть уже список всего, что мы можем на этой сессии рассматривать. И вы не можете сказать, что это не так! И вы можете уже сейчас проанализировать и сделать выводы...

Татьяна Козаченко: Вам говорят – текста нету! Как они должны его проанализировать? Они должны быть экстрасенсами и где-то себе его представить?

Александр Качура: Все есть, возможно, вносятся какие-то изменения...

Александра Устинова: Это неправда! Я вам могу привести пример вот этого очень болезненного законопроекта с поправками Лозового №1009, который голосовали несколько раз. У нас за полтора часа до комитета не было финальной таблицы, простите, где было более 200 поправок. Покажите мне человека, который может прочитать такое количество правок за час! Это невозможно физически!

Об законопроекте прохождения полиграфа

Депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура рассказал, что инициирует в Раде изменения в закон об избрании народных депутатов. Он предлагает, чтобы кандидаты в депутаты перед выборами подавали в ЦИК справку от психолога, нарколога и полиграфиста. А потом каждый год в октябре проходили проверку.

Однако адвокат и член наблюдательного совета НАБУ Татьяна Козаченко и народный депутат от фракции "Голос" Александра Устинова в студии "Политанатомии" начали критиковать "слугу народа" за его инициативу.

Александр Качура: В коллег адвокатов есть своя самоуправляемая организация, которая в том числе занимается выдачей свидетельств квалификации. У меня тоже есть идея создать такую ​​же самоуправляемую организацию.

Татьяна Козаченко: Я хочу напомнить, что адвокатура предусмотрена в Конституции как единственный институт защиты прав и свобод людей.

Александр Качура: И в чем суть?

Татьяна Козаченко: В том, что он предусмотрен в УПК, это единственная возможность представлять в судах людей. У нас монополия адвокатов. Государственный реестр и регистрация, просто порядок выдачи документов идет через органы, обеспечивает независимость.

Александр Качура: Во многих странах при Минюсте адвокатов регистрируют.



Александр Качура

Александра Устинова: В какой стране нужна справка полиграфолога, чтобы баллотироваться?

Александр Качура: И в Украине будет, я думаю. И еще этот законопроект предусматривает, что каждого октября народный депутат должен будет проходить полиграф.

Татьяна Козаченко: И еще 10 раз отжаться от пола – это вам также надо туда вставить. Для того, что вы хочет, чтобы это было разумно.

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Александра Устинова: Вы сходили в ассоциацию полиграфологов, прекрасно прошли и после того предлагайте законопроект, которым судьбу всех народных депутатов в Украине будет решать эта организация. Я правильно понимаю?

Александр Качура: Нет, не правильно. Я вам еще раз говорю, что при подаче это не только одна организация. У нас очень много полиграфологов.

Александра Устинова: Нет, ассоциация у нас одна.

Александр Качура: Да, меня полиграфологи подкупили. Не я, а они меня, наверное (смеется). Это у нас такие бартерные отношения с ними.

Татьяна Козаченко: Вот вы получали справку нарколога в своей жизни?

Александр Качура: Да.

Татьяна Козаченко: А можете нам рассказать процедуру, насколько серьезно вас осмотрели, протестировали, взяли анализы и проверили.

Александр Качура: Сначала получал, когда помощником адвоката становился, потом когда адвокатом. Так же проходил все справки, как и вы.

Татьяна Козаченко: Знаете, сколько времени это занимает?

Александр Качура: 2-3 дня.

Татьяна Козаченко: Нет, это занимает одну минуту. И не всегда вас даже смотрят.

Александр Качура: Если у вас такое свидетельство, то у меня другое.

Татьяна Козаченко: Практика порядка выдачи документов в Украине вообще говорит о том, что любые темы используются для того, чтобы помешать человеку. Не вы ограничиваете право людей голосовать за тех, кого они считают нужным.

Александр Качура: Я объясню, эта информация будет публиковаться на сайте ЦИК, потому что говорят, что у нас есть дураки и другие.

Татьяна Козаченко: Иногда не просто говорят, но и видят.

Александр Качура: Рядом с биографиями будут все документы. Однако это не будут основания, согласно моей концепции, отказа народному депутату в регистрации. Однако граждане должны знать, что он не наркоман, уравновешенный ли психологически человек, прошел ли он полиграф по тем вопросам, которые установил Кабинет министров.

Александра Устинова: А какую ответственность несут полиграфологи или Ассоциация полиграфистов, которые в принципе являются общественными объединениями?

Александр Качура: А какую ответственность несет адвокат за некачественные услуги? Тоже квалификационная комиссия, которая будет рассматривать этот вопрос.

Татьяна Козаченко: Ваша справка, с которой должен прийти кандидат в депутаты, будет полностью нивелирована, так как он имеет право выбрать и пройти собрать сто справок. И выбрать ту, которая лучше. Поэтому нет в этом смысла. Занимайтесь, пожалуйста, теми законопроектамы, которые действительно имеют важное значение для государства, а не являются хайпом.

Александр Качура: В продолжении этого я хочу рассказать очень хороший пример. У нас есть прокурор Константин Кулик, жена которого показывала шикарные фото новых машин и квартир. И вспомните, почему квалификационная комиссия прокуроров закрыла в отношении него дело – потому что он прошел полиграф. И сказал, что все честно заработано и это не моя жена. Мы с ней случайно вместе проживаем и ребенок общий, но жена не моя.