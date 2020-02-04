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      Нельзя ставить Россию в угол, как ученика в школе, – посол Франции объяснил политику Макрона

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      Посол Франции объяснил политику Макрона в отношении России / tass.ru

      Недавно Эммануэль Макрон заявил, что готов развивать отношения с Россией, несмотря на длительные конфликты со своими соседями. Франция не собирается удерживать РФ "в изоляции".

      Посол Франции Этьен де Понсен в интервью "Громадскому" заявил, что предыдущая стратегия не давала результатов.

      Обратите внимание: Макрон не считает Россию врагом НАТО

      Ситуация, в которой мы не разговаривали с русскими, в которой мы подвергали их изоляции или держали от них дистанцию – это все не было хорошей тактикой и стратегией. Главным образом потому, что не давало хороших результатов. Годами не собирался нормандский саммит, не было никакого прогресса,
      – отметил дипломат.

      Посол отметил, что Макрон хочет возобновить диалог с Путиным, но при этом придерживаться четких и требовательных условий.

      Наша позиция абсолютно не изменилась ни по территориальной целостности Украины, ни относительно санкций против России, которые регулярно продлевались, в том числе и совсем недавно на уровне ЕС,
      – отметил посол Франции.

      Справка. Канада, ЕС и США ввели санкции против граждан России за организацию и проведение так называемых "местных" выборов в оккупированном Крыму. Больше – здесь.

      По его словам, результатами новой стратегии сейчас является возвращение к нормандскому формату и восстановление доверия между Путиным и Зеленским. Он добавил, что Россия является крупным партнером, потому что "у нее есть военная сила, а также экономические мощности".

      У нас есть экономические интересы в России, как и в Украине. Поэтому ставить Россию в угол, как ученика в школьном классе, не имеет смысла. Нужно с ними вести диалог,
      – подытожил Этьен де Понсен.

      Что известно об отношении Макрона к России?

      Европейские политические обозреватели писали, что Россия согласилась на новый нормандский саммит, в частности, благодаря тому, что он пройдет в Париже. Мол, там Макрон сможет склонить Зеленского к уступкам Путину.

      Кроме того, только за последний месяц Эммануэль Макрон провел да телефонных разговора с Владимиром Путиным, ключевой темой которых была Украина и война на Донбассе.

      К теме: Стремление Макрона сблизиться с Россией: какие на самом деле намерения у президента Франции

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Операция Объединенных сил Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Новости России Украина – Россия Эммануэль Макрон Владимир Путин Новости Франции
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