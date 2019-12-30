Немецкая Lufthansa с 30 декабря отменяет более 170 рейсов: из каких городов и на какой срок

С 30 декабря по 1 января не полетят более 170 рейсов немецких авиаперевозчиков Germanwings и Eurowings (дочерние компании популярной Lufthansa). Отменили полеты из-за забастовки бортпроводников.

Причиной отмены более 170 авиарейсов стала забастовка бортпроводников, организованная немецким профсоюзом Ufo. Об этом рассказали в издании DW .

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Главное об отмене полетов дочерних компаний Lufthansa:

Забастовка затронула в основном внутренние рейсы в Германии.

Продлится она с понедельника, 30 декабря, до среды, 1 января.

Рейсы отменены из аэропортов Кельна, Бонна, Гамбурга, Мюнхена, Штутгарта и Дюссельдорфа.

Авиакомпания обещает минимизировать негативное влияние забастовки на пассажиров: мол, другие более 1000 рейсов полетят по графику.

Почему в Германии бастуют бортпроводники

Профсоюз Ufo прибег к забастовке из-за спора с руководством компании, которое отклонило просьбу бортпроводников иметь возможность работать на неполную ставку.

Конечно, профсоюзы требуют также улучшения условий труда и увеличения зарплат. В компании навстречу идут крайне неохотно, конфликт продолжается уже почти год.

В частности, в ноябре подобная забастовка уже происходила, и имела более масштабные последствия: отменили 1300 рейсов, воспользоваться приобретенными билетами не смогли более 180 000 пассажиров.