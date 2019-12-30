03:43
30 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Как Захарова отгуляла корпоратив. Элтон Джон не сдаст кровь в России
      Вєсті Кремля
      21:05, 28 декабря
      Вести.UA. Жир: Зеленский бросил вызов Кличко. Почему грустит Симоненко
      Вєсті.UA
      17:30, 28 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Немецкая Lufthansa с 30 декабря отменяет более 170 рейсов: из каких городов и на какой срок

      5 Читати новину українською
      В Lufthansa бастуют стюарды и стюардессы / Иллюстративное фото (pixabay)

      С 30 декабря по 1 января не полетят более 170 рейсов немецких авиаперевозчиков Germanwings и Eurowings (дочерние компании популярной Lufthansa). Отменили полеты из-за забастовки бортпроводников.

      Причиной отмены более 170 авиарейсов стала забастовка бортпроводников, организованная немецким профсоюзом Ufo. Об этом рассказали в издании DW.

      Важно: Итальянский лоукостер Ernest прекращает все полеты с 13 января

      Главное об отмене полетов дочерних компаний Lufthansa:

      • Забастовка затронула в основном внутренние рейсы в Германии.
      • Продлится она с понедельника, 30 декабря, до среды, 1 января.
      • Рейсы отменены из аэропортов Кельна, Бонна, Гамбурга, Мюнхена, Штутгарта и Дюссельдорфа.

      Авиакомпания обещает минимизировать негативное влияние забастовки на пассажиров: мол, другие более 1000 рейсов полетят по графику.

      Почему в Германии бастуют бортпроводники

      Профсоюз Ufo прибег к забастовке из-за спора с руководством компании, которое отклонило просьбу бортпроводников иметь возможность работать на неполную ставку.

      Конечно, профсоюзы требуют также улучшения условий труда и увеличения зарплат. В компании навстречу идут крайне неохотно, конфликт продолжается уже почти год.

      • В частности, в ноябре подобная забастовка уже происходила, и имела более масштабные последствия: отменили 1300 рейсов, воспользоваться приобретенными билетами не смогли более 180 000 пассажиров.

      Обратите внимание: Украина стянула первый штраф за незаконный полет над Крымом

      Большой обмен пленными между Украиной и боевиками: около 20 человек отказались участвовать
      29 декабря
      1600
      Автор: Северин Трач
      Теги: Путешествуя по миру Транспорт авиация
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 00:20 Большой обмен пленными между Украиной и боевиками: все, что известно – фото, видео
      Андрій Шляхтін 166
      29 декабря , 23:38 Большой обмен пленными между Украиной и боевиками: комментарий Зеленского
      Андрій Шляхтін 419
      29 декабря , 23:30 Старі політики за бортом, але "весна посадок" переноситься: політичні підсумки року
      Дмитро Гнап 59
      29 декабря , 22:55 Главные новости 29 декабря: обмен пленными, выборы в ОТО, конец осеннего призыва
      Ірина Кошанська 170
      29 декабря , 22:00 Рятувальний круг Білорусі, рік Зеленського та "повернення додому" Криму: блоги тижня
      Блоги тижня 451
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук