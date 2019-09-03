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      Немецкая организация GIZ помогает менять украинские города: мотивирующий пример Львова

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      Международная организация немецкого сотрудничества GIZ уже несколько лет помогает украинцам менять страну. В частности, проект "Мастерская города", цель которого сохранить и улучшить пространство в городах, – существует в Украине уже 8 лет.

      Изменения начинаются с маленьких поступков, а не с крупных проектов – так считают в международной организации немецкого сотрудничества GIZ. Поэтому вот уже несколько лет помогают украинцам менять страну – и делают это изнутри.

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      Помогают немцы не только финансово, но и профессиональными советами и квалифицированным подходом к различным ситуациям.

      К примеру, уже 8 лет в Украине существует проект "Мастерская города". Его также проводят во Львове. Цель – сохранить и улучшить пространство в городах. Сперва делали такой проект один на весь город. Но уже в этом 2019 году во Львове привлекли общины в разных районах. Кстати, к организации этого проекта много лет приобщается и коммунальное предприятие "Институт города".

      "Мастерская города" проходила в пяти районах Львова. Каждая общественная организация пыталась показать свой весомый резкультат. К примеру, в большом спальном районе Сихове местные активисты провели экофестиваль. Людям рассказывали, что делать с отходами, какая есть альтернатива полиэтиленовым пакетам, вызвали у детей интерес к подвижным играм на улице.

      екосвято
      "Эко-праздник на Сихове" собрал более 10 тысяч человек

      екосвято
      Людям рассказывали об экологии 

      екосвято
      И объясняли, как уберечь нашу планету

      еко свято
      Детям же показывали пример, как это полезно и весело – отдыхать подвижно

      Больше о "Мастерской города" – смотрите в видео.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Львова Новости недвижимости Украины Экология
      Источник: 24 канал
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