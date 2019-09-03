Немецкая организация GIZ помогает менять украинские города: мотивирующий пример Львова

Международная организация немецкого сотрудничества GIZ уже несколько лет помогает украинцам менять страну. В частности, проект "Мастерская города", цель которого сохранить и улучшить пространство в городах, – существует в Украине уже 8 лет.

Изменения начинаются с маленьких поступков, а не с крупных проектов – так считают в международной организации немецкого сотрудничества GIZ. Поэтому вот уже несколько лет помогают украинцам менять страну – и делают это изнутри.

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Помогают немцы не только финансово, но и профессиональными советами и квалифицированным подходом к различным ситуациям.

К примеру, уже 8 лет в Украине существует проект "Мастерская города". Его также проводят во Львове. Цель – сохранить и улучшить пространство в городах. Сперва делали такой проект один на весь город. Но уже в этом 2019 году во Львове привлекли общины в разных районах. Кстати, к организации этого проекта много лет приобщается и коммунальное предприятие "Институт города".

"Мастерская города" проходила в пяти районах Львова. Каждая общественная организация пыталась показать свой весомый резкультат. К примеру, в большом спальном районе Сихове местные активисты провели экофестиваль. Людям рассказывали, что делать с отходами, какая есть альтернатива полиэтиленовым пакетам, вызвали у детей интерес к подвижным играм на улице.



"Эко-праздник на Сихове" собрал более 10 тысяч человек



Людям рассказывали об экологии



И объясняли, как уберечь нашу планету



Детям же показывали пример, как это полезно и весело – отдыхать подвижно

Больше о "Мастерской города" – смотрите в видео.