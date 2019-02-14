Немецкие церкви до сих пор используют колокола с нацистской символикой: на них подали в суд

В немецкий суд подали иск на пять протестантских церквей, расположенных на земле Тюрингия, из-за использования ими шести колоколов с нацистской символикой.

Истец отмечает не только нарушение запрета на использование нацистской символики, но и применение этих колоколов в Международный день памяти жертв Холокоста, пишет Deutsche Welle.

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По словам истца, имя которого не разглашают, он неоднократно обращался к церквям, чтобы те убрали "нацистские колокола". Однако его запросы игнорировали.

Также человек подал иск на город Герксгайм-ам-Берг на западе Германии. Ведь местная власть позволила местной церкви и в дальнейшем использовать колокол со свастикой и надписью "Все для родины – Адольф Гитлер", потому что считает, что он является "памятником насилию и несправедливости".

Колокол с нацистской символикой

Представитель церкви Фридман Каль отметил, что церковь может удалить надписи и символы звона, и для этого вопрос надо согласовать в отношении правил о сохранении исторических памятников. К тому же, по его словам, указанные колокола не доступны для общественности.

В общем, в Германии противоречивые колокола с нацистскими символами и надписями сейчас используют 23 церкви.