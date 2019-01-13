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      Немецкие политики взорвались негодованием из-за угрозы санкций США за "Северный поток - 2"

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      В Бундестаге возмутились из-за угрозы посла США ввести санкции против немецких компаний за "Северный поток-2"
      В Бундестаге возмутились из-за угрозы посла США ввести санкции против немецких компаний за "Северный поток-2" / Фото из открытых источников

      В Германии ряд политиков раскритиковали посла США в Германии Ричарда Гренелла за его предупреждение о санкциях в сторону благосклонных к "Северному потоку-2" немецких компаний, участвующих в проекте "Северной поток - 2".

      Об этом сообщает Spiegel.

      Читайте также: "Не немецко-российский проект": МИД Германии ответил на критику касаемо "Северного потока-2"

      24 канал писал, что Гренелл отправил письма компаниям в ФРГ, в которых пригрозил возможностью санкций со стороны Вашингтона из-за поддержки строительства газопровода "Северный поток-2".

      Он также добавил, что, "если из-за запуска "Северного потока-2" и "Турецкого потока" европейские поставки газа через Украину станут избыточными, Киев потеряет свое значение в сфере политики безопасности, из-за чего возрастет риск интервенций со стороны России".

      В Бундестаге соответственно настроенные силы взорвались возмущением. Так, заместитель председателя фракции "левых" Фабио Де Мази утверждает, что такие действия Вашингтона якобы противоречат международному праву. По его мнению, в Гренелла сложилось впечатление, что он "является наместником императора" с США.

      Очевидно, у посла США сложилось впечатление, что он является наместником императора из Вашингтона в Германии,
      – пишет издание

      Кроме того, заместитель председателя Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер на своей странице в "Твиттере" заявил, что в ФРГ "прошли времена верховных комиссаров", которые руководили страной сразу после окончания Второй мировой войны.

      "Знает ли Гренелл, что времена верховных комиссаров в Германии уже прошли?", – написал он.

      Представитель по вопросам внешней политики фракции Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза Юрген Хардт призвал Федеральное правительство Германии выразить протест. Он считает, действия посла являются очередным якобы неприемлемым "односторонним повышением тона" в отношениях Вашингтона и Берлина.

      Напомним, строительство газопровода в США осуждали не раз. Так, посол США в Германии Ричард Гренелл призвал правительство ФРГ прекратить поддержку "Северного потока-2". Газопровод позволит Кремлю получить огромные суммы, которые там потом пойдут на агрессию и дестабилизацию ситуации.

      Кроме того, 19 декабря в Сенате США представили проект резолюции с требованием к президенту Дональду Трампу противодействовать агрессии Российской Федерации на море и противостоять построению газопровода "Северный поток-2".

      Что такое "Северный поток-2"?
      Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      Теги: Новости политики Северный поток-2 Санкции Новости США
      Источник: 24 Канал
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