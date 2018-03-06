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Немецкие спецслужбы назвали потенциальные угрозы для гостей ЧМ-2018 по футболу

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Чемпионат мира по футболу-2018 в России будет вызовом для спецслужб
Чемпионат мира по футболу-2018 в России будет вызовом для спецслужб / Газета.Ру

Чемпионат мира по футболу 2018 года, который летом пройдет в России, будет вызовом для спецслужб. Главной угрозой для посетителей спортивного действа являются исламистские экстремисты.

Об этом со ссылкой на доклад Федерального ведомства уголовной полиции (BKA) Германии пишет Bild.

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Кроме угрозы террористических нападений, специалисты BKA предупреждают и об опасности кибератак и действиях агрессивно настроенных болельщиков, отмечает издание.

Хотя общая ситуация с безопасностью в России описывается аналитиками как стабильное, однако РФ находится в зоне повышенного внимания боевиков "Исламского государства" в связи с участием в военных действиях в Ираке и Сирии. Проблемой могут стать "исламистские структуры в отдельных регионах страны" и российские боевики ИГ, которые могут вернуться на родину, акцентируют внимание работники немецких спецслужб.

Как для исламистских террористов, так и для фанатиков-одиночек ЧМ-2018 является привлекательной целью. (...) Начиная с октября 2017 года ИГ нередко обращается к теме будущего Чемпионата мира по футболу в России. Так, исламисты публикуют коллажи, на которых изображается казнь футбольных звезд – Неймара, Месси или Роналду. По мнению немецких следователей, в месяцы, оставшиеся до спортивного события, экстремистская пропаганда будет набирать обороты,
– говорится в заключении BKA.

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Теги: Новости России Новости спорта терроризм Чемпионат мира по футболу - 2018 Исламское государство Кибербезопасность
Источник: 24 Канал
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