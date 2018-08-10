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Немецкие власти разрешили использование нацистской символики в играх

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Немецкие власти разрешили использование нацистской символики в играх
Немецкие власти разрешили использование нацистской символики в играх / Фото из открытых источников

Власти Германии решили внести изменения в законодательство, запрещающее изображать нацистскую символику в играх. Ограничение давно уже возмущало геймерское сообщество: публика остро реагирует на любую цензуру, и уж тем более на ту, которая искажает историческую достоверность.

Об этом сообщает PCgamer.

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Табу, из-за которого авторам тайтлов о середине XX века приходилось менять свои творения для немецкого рынка, уходит в прошлое. Это, однако, вовсе не означает, что с каждого военного шутера на пользователей посыплется свастика: здравый смысл, в отличие от вето, никто не отменял.

Теперь разработчики могут использовать "символику неконституционных организаций", но с определенными оговорками. Судьбу каждого отдельно взятого творения будет решать USK – орган, который накладывает возрастные ограничения на развлекательное программное обеспечение. При вынесении окончательного вердикта будут руководствоваться соображениями социальной адекватности. Изображение запрещенных знаков допустимо в том случае, если оно служит "для художественных или научных целей и отображения современных или исторических событий".

Приклад цензури в грі Wolfenstein: свастику міняли на емблему серії

Пример цензуры в игре Wolfenstein: свастику меняли на эмблему серии

Это не значит, что Гитлеру в немецком издании Wolfenstein II: The New Colossus тут же вернут усы, а рынок заполонят шутеры с провокационным содержанием: студиям все равно придется столкнуться с работой контролирующей организации.

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Решение властей одобрила немецкая ассоциация игровой индустрии. Ее члены давно боролись за то, чтобы компьютерные развлечения уравняли в правах с фильмами. По их мнению, смягчение законодательства способствует тому, чтобы люди могли рассуждать и критически оценивать события прошлого.


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Теги: Интернет Техно Игры
Источник: 24 Канал
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