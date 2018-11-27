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      Немецкий суд вынес строгое решение россиянину, устроившему нападение на игроков "Боруссии"

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      11 апреля у автобуса "Боруссии" (Д) прогремел взрыв
      11 апреля у автобуса "Боруссии" (Д) прогремел взрыв / Goal.com

      В Германии обвиняемого в нападении на автобус дортмундской "Боруссии" приговорили к 14 годам лишения свободы.

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      Судебное заседание по делу состоялось сегодня, информирует немецкое издание Spiegel.

      Сергей Веннергольд, имеющий немецкое и российское гражданство, в ходе судебного заседания признал совершение подрыва, но отрицал намерение убить футболистов, находившихся в автобусе.

      Веннергольд обвиняется в изготовлении самодельных бомб и их подрыве возле автобуса команды "Боруссии", которая направлялась на матч 1/4 финала Лиги чемпионов с французским "Монако" 11 апреля 2017 года

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      Следствие предполагает, что обвиняемый рассчитывал заработать на разнице курса бумаг. В частности, Веннергольд купил 15 тысяч пут-опционов (биржевой контракт, который дает право на дальнейшую продажу актива) на акции "Боруссии" на 78 тысяч евро. Веннергольд мог заработать несколько десятков тысяч евро на резком падении акций клуба после взрыва.

      Напомним, 11 апреля в Дортмунде перед матчем Лиги чемпионов между местной "Боруссией" и "Монако" вблизи автобуса прогремел взрыв. Два человека получили ранения. Инцидент квалифицировали как теракт. Матч тогда перенесли.

      Теги: Футбол Спорт Лига чемпионов
      Источник: 24 Канал
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