Немецкий теннисист грубо разбил ракетку во время матча Australian Open: видео
Немецкий теннисист Александр Зверев не сумел пробиться в четвертьфинал Australian Open в Мельбурне. Четвертая ракетка мира уступил канадцу Милошу Раоничу.
Раонич, который занимает 17 место в рейтинге ATP, сумел победить более именитого оппонента в трех сетах 6:1 6:1 7:6 (7:5).
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Во втором сете имел место неприятный инцидент с участием Зверева. Немец, проигрывая 4:1, не выдержал и разбил свою ракетку.
Своим поведением теннисист напугал болбоев, которые подают спортсменам мячи и полотенца.
Как оказалось, причина неудачной игры была не в ракетке, поскольку после ее замены Звереву так и не удалось навязать борьбу.
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