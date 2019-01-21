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      Немецкий теннисист грубо разбил ракетку во время матча Australian Open: видео

      51 Читати новину українською
      Зверев разбил ракетку
      Зверев разбил ракетку / twitter.com/bbctennis

      Немецкий теннисист Александр Зверев не сумел пробиться в четвертьфинал Australian Open в Мельбурне. Четвертая ракетка мира уступил канадцу Милошу Раоничу.

      Раонич, который занимает 17 место в рейтинге ATP, сумел победить более именитого оппонента в трех сетах 6:1 6:1 7:6 (7:5).

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      Во втором сете имел место неприятный инцидент с участием Зверева. Немец, проигрывая 4:1, не выдержал и разбил свою ракетку.

       

       

      Своим поведением теннисист напугал болбоев, которые подают спортсменам мячи и полотенца.

      Как оказалось, причина неудачной игры была не в ракетке, поскольку после ее замены Звереву так и не удалось навязать борьбу.

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      Теги: Спорт Australian Open Теннис
      Источник: 24 Канал
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