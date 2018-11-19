Немецкий теннисист Зверев сенсационно победил на Итоговом турнире ATP

Пятая ракетка мира Александр Зверев стал победителем итогового турнира АТР в Лондоне, обыграв в двух сетах первого номера мирового рейтинга Новака Джоковича – 6:4, 6:3.

Поединок продолжался 1 час и 20 минут. Если в первом сете Джокович проиграл лишь одну подачу Звереву, то во второй трижды уступил. Причем решающим для определения победителя стал именно гейм серба.

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Зверев стал первым немецким теннисистом с 1995 года, который выиграл Итоговый турнир. Эта победа позволит ему обойти Хуана Мартина Дель Потро и завершить сезон в статусе четвертой ракетки мира.

Для Джоковича это был седьмой финал, в котором Новак потерпел второе поражение. По количеству завоеванных титулов серб не смог сравниться со швейцарцем Роджером Федерером, который выиграл шесть финалов итогового турнира ATP из десяти.

Новак Джокович – Александр Зверев 0:2 (4:6, 3:6)

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