Немецкий журналист раскритиковал допинг-контроль на ЧМ-2018 в России

Известный немецкий журналист Хайо Зеппельт раскритиковал ФИФА за организацию допинг-контроля на чемпионате мира-2018.

В статье для сайта Sportschau Зеппельт утверждает, что ФИФА не обнаружила случаев положительных допинг-проб на чемпионате мира в России. Однако выводы организации вызывают определенные вопросы.



"На ЧМ-2018 в России ФИФА никому не позволяет заглянуть за кулисы допинг-контроля, несмотря на то, что на предыдущих чемпионатах мира работали независимые наблюдатели WADA. Сейчас на турнире нет внешних и независимых экспертов. Взятие проб, транспортировки и тестирования образцов – ФИФА все делает самостоятельно", – отмечает журналист.

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Также Хайо Зеппельт обратил внимание на высказывание ФИФА о взятии проб эритропоэтина.



"Кроме того, ФИФА утверждает, что значительно больше 10 процентов от всех взятых проб будут проверены на эритропоэтин. Сколько именно, ФИФА не раскрывает. Это означает, что до 90 процентов всех проб не будут проверены на гормон роста и пептиды. Так что шанс поймать мошенников, которые используют эти крайне эффективные препараты, очень низкий", – отметил Зеппельт.

Напомним, что недавно президент антидопингового агентства США (USADA) призвал ФИФА тщательно проверить всех игроков команды России на допинг.