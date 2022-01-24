В немецком университете произошла стрельба: нападавший погиб
Источник:Heidelberg24
В Германии произошла стрельба в университете Гейдельберга. Парень, устроивший ее, погиб.
В результате стрельбы ранения получили четыре человека, их госпитализировали. За жизнь одного человека борются медики.
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Нападающий был студентом университета
Злоумышленник устроил стрельбу на лекции в аудитории медицинского факультета, использовал огнестрельное оружие. В конце концов он направил оружие на себя и выстрелил.
По информации издания, нападавший был студентом соответствующего учебного заведения. Парень действовал самостоятельно, без сообщников. Мотивы преступления пока неизвестны.
Следователи отметили, что нападение не связано с политическими или религиозными причинами. Территорию, где произошла стрельба, оцепила полиция. В то же время к операции привлекли спецназовцев и вертолет.
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