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Немеют пальцы и болят глаза? – Супрун рассказала о болезни XXI века

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Супрун рассказала о болезни XXI века
Супрун рассказала о болезни XXI века / Фото из открытых источников

За последние годы количество травм опорно-двигательного аппарата, связанных с чрезмерным использованием смартфонов, неуклонно растет.

Об этом рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"У вас часто ноет шея или спина, затекают и немеют пальцы, болят глаза? Очень вероятно, что причина этих симптомов – прямо в ваших руках", – отметила она.

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Она отметила, что за последние годы количество травм опорно-двигательного аппарата, связанных с чрезмерным использованием смартфонов, резко возрастает. Гаджеты негативно влияют на осанку, провоцируют возникновение ощущения боли и усталости.

Когда мы смотрим на экран смартфона или с восторгом набираем текст, то даже не замечаем, насколько неестественно низко мы опускаем голову. Эта осанка уже получила свое название среди ученых как "text neck" – слишком близкое положение шеи к грудной клетке,
– добавила чиновник.

Чем ниже опускается голова, тем большее давление создается на позвоночник и мышцы верхнего плечевого пояса. Впоследствии это вызывает такие симптомы, как: боль, онемение, покалывание и воспаление в суставах большого пальца руки, возникают проблемы с запястьем, сухость глаз и прочее.

Как избежать негативного последствия от смартфона?

– Держите телефон на уровне груди, подбородка или глаз, чтобы минимизировать наклон шеи и поддерживать оптимальное положение спины.
– Старайтесь менять пальцы, которыми печатаете текст или листаете ленту новостей. По возможности кладите телефон на твердую поверхность и пишите текст обеими руками.
– Не разговаривайте по телефону, держа его между ухом и плечом, лучше используйте гарнитуру.
– Ограничьте пользование телефоном 20-минутными сеансами, между которыми делайте короткие перерывы, чтобы отвлечься и сделать небольшую зарядку для тела и глаз, чтобы избежать перенапряжения и пересыхания.

 

Теги: Лечение Здоровье Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун
Источник: 24 Канал
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