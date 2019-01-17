Немка больше года вязала шарф при опоздании поездов: железная дорога купила его

В течение 2018 года немка Клавдия Вебер, которая почти каждый день добиралась на работу из окрестностей Мюнхена, вязала шарф, если поезда в город запаздывали.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила ее дочь Сара Вебер.

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Женщина отметила: чтобы показать время, на которое задерживались поезда, ее мать использовала нити разных цветов.

Серый означает опоздание на время, меньше 5 минут. Розовый – до 30 минут. Красными нитками мать вязала, когда поезд прибывал с опозданием более чем на полчаса,

– объяснила Сара.

Она также рассказала, что лучшая ситуация была весной 2018 года. Летом же, когда железнодорожники меняли рельсы, мать почти всегда вязала красным. Тогда поездка, которая обычно длится 40 минут, занимала примерно 2 часа – ежедневно в течение шести с половиной недель.

Meine Mutter ist Pendlerin im Münchner Umland. Und begeisterte Strickerin. 2018 hat sie einen "Bahn-Verspätungsschal" gestrickt. Pro Tag zwei Reihen: Grau bei unter 5 Minuten, rosa bei 5 bis 30 Minuten Verspätung, rot bei Verspätung auf beiden Fahrten oder einmal über 30 Minuten. pic.twitter.com/PpGJiiU8AS — Sara Weber (@sara__weber) 6 січня 2019 р.

Реакция пользователей в социальных сетях была молниеносной: эта история быстро приобрела широкую огласку, а шарф решили выставить на аукцион.

Изделие за 7550 евро приобрели члены команды Deutsche Bahn. Руководитель одного из отделов немецкой железной дороги опубликовал на своей Twitter-странице видео, на котором он и члены его команды следят за проведением аукциона.

Женщина намерена потратить вырученные средства на благотворительность.

К слову, 10 декабря 2018 года сотрудники компании Deutsche Bahn организовали забастовку и требовали существенного повышения зарплаты.