Немка Пройсс выиграла масс-старт в Рупольдинге, украинские биатлонистки участия не принимали

В немецком Рупольдинге завершился пятый этап Кубка мира по биатлону. Последней гонкой стал масс-старт у женщин.

Выиграла его немка Франциска Пройсс. Она показала время 32:34.0 и прошла трассу без единого промаха. Представительница Норвегии Ингрид Тандреволд отстала от победительницы на 0.2 секунды. Третьей финишировала Паулина Фиалкова из Словакии.

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A mad dash to the finish line and at the end it's utter delight for Franziska Preuss infront of her home crowd - the German wins 0.2 seconds ahead of Ingrid Landmark Tandrevold! #RUH19



Watch the women's mass start live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/VLyzF0c2DI — IBU World Cup (@IBU_WC) 20 січня 2019 р.

Стоит отметить, что ни одна из украинских биатлонисток не сумела отобраться в этот масс-старт. Поэтому гонка прошла без наших представительниц.

Следующий этап Кубка мира по биатлону стартует 24 января в итальянском Антхольце. На этот день запланирован женский спринт.

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