Немка Пройсс выиграла масс-старт в Рупольдинге, украинские биатлонистки участия не принимали
В немецком Рупольдинге завершился пятый этап Кубка мира по биатлону. Последней гонкой стал масс-старт у женщин.
Выиграла его немка Франциска Пройсс. Она показала время 32:34.0 и прошла трассу без единого промаха. Представительница Норвегии Ингрид Тандреволд отстала от победительницы на 0.2 секунды. Третьей финишировала Паулина Фиалкова из Словакии.
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Стоит отметить, что ни одна из украинских биатлонисток не сумела отобраться в этот масс-старт. Поэтому гонка прошла без наших представительниц.
Следующий этап Кубка мира по биатлону стартует 24 января в итальянском Антхольце. На этот день запланирован женский спринт.
Источник: 24 Канал
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