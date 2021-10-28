У Николая есть еще брат и две сестры, – соседи

Информация об адресе проживания Николая появилась в сети вечером 27 октября. Уже на следующий день утром подъезд многоэтажки был расписан гневными надписями "тебе не спрятаться", "умри", "урод", "расстрелять" и тому подобное.

К теме Отец – мясник на рынке, а мать в Германии, – адвокат рассказала о семье мажора Коли

Местные журналисты решили пообщаться с жильцами дома. Те рассказали, что Николай очень любит растения.

Обычный парень 16-ти лет. Ничего за ним не замечали. Цветы постоянно поливал на улице,

– рассказала молодая пара.

С Николаем соседи общались мало. Однако рассказали, что у него еще есть младший брат и две сестры, которые только недавно родились. Подросток говорил, что занимается мясом и иногда работает ночью.

"Парень он вроде не плохой, но понтовый. "Я по ночам мясо принимаю, всякое такое". Он здесь постоянно занимался деревьями – что-то подливал, сажал. Однажды я сделал столик и скамейки. Он подошел и спросил, зачем я дерево срубил", – рассказал местный житель.

Кстати, еще один сосед вспомнил, как когда-то нашел документы матери Николая. Когда он отнес их женщине, то та отблагодарила деньгами: "Дала мне 50 или 100 долларов".

Интересно "Стреляй в небо": мажор, который устроил ДТП в Харькове, дарил другу заряженный пистолет

По словам жителя дома, после информации о ДТП он сомневался, что виновником является именно Николай. Все из-за путаницы с машинами и личной жизнью подростка – тот говорил, что имеет "жену", а недавно ремонтировал во дворе синий ВАЗ-2101. Однако харьковчанин не исключает, что тот мог так называть свою девушку.

Журналисты привели ряд аргументов, которые подтверждают, что водитель Infiniti действительно живет по этому адресу:

сосед семьи рассказал, что мать подростка имеет автомобиль Dodge. Именно на нем патрульные остановили Николая в сентябре 2021 года;

местные утверждали, что подросток активно занимается растениями во дворе. Об этом отец фигуранта также говорил в интервью;

жильцы дома подтвердили, что парень с разбитой головой на фотографиях похож на их соседа.

Коротко о смертельном ДТП в Харькове