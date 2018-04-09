"Немного безумно": Маск попытается разогнать Hyperloop до 500 км/ч

Компания Tesla уже в ближайшее время планирует провести тестирование тоннеля для скоростного транспорта Hyperloop.

Об этом заявил СЕО компании Маск.

Он сообщил, что капсула внутри вакуумного тоннеля Hyperloop должен достичь почти половины от скорости звука, а это примерно 500 км/ч. Длина тормозного пути должна составить около 1,2 километра.

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Как известно, ранее капсулу Hyperloop удавалось разогнать до 350 км/ч.

"Это немного безумно для такого короткого расстояния (тормозного пути), и в конечном итоге может выйти измельченный металл, но волнующее в любом случае", – написал Маск.

Upgraded SpaceX/Tesla Hyperloop pod speed test soon. Will try to reach half speed of sound (and brake) within ~1.2km. — Elon Musk (@elonmusk) 8 квітня 2018 р.

This is kinda nutty for such a short distance, so could easily end up being shredded metal, but exciting either way — Elon Musk (@elonmusk) 8 квітня 2018 р.

Что такое Hyperloop? Это поезд¸ который движется в вакуумном тоннеле. Согласно замыслу разработчиков, скорость капсулы Hyperloop должна превышать 600 километров в час.



Интересно, что тестовую площадка для Hyperloop разместят и в Украине. По словам украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляна, Hyperloop в Украине возможно запустить уже 2019 году.