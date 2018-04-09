14:17
9 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
18°C 4°C
  • вторник
    18°C 5°C
  • среда
    20°C 6°C
  • четверг
    13°C 10°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Маленькие пакости Эрдогана. Колыбель мирового терроризма
Вєсті Кремля
18:16, 7 апреля
Вести. UA. Жир. Альфонс Бойко. Добкин ищет новых Шевченко и Франко
Вєсті.UA
18:31, 7 апреля
Резиденции послов, гольф-клубы для дипломатов: кто стоит за хищением столичной земли
ЦРУ
09:45, 6 апреля
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Кружки и секции: как выглядел детский досуг
Згадати все
23:41, 5 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Искусственный интеллект
ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

"Немного безумно": Маск попытается разогнать Hyperloop до 500 км/ч

81 Читати новину українською
Маск попытается разогнать Hyperloop до 500 км/ч
Маск попытается разогнать Hyperloop до 500 км/ч / .iseekplant.com.au

Компания Tesla уже в ближайшее время планирует провести тестирование тоннеля для скоростного транспорта Hyperloop.

Об этом заявил СЕО компании Маск.

Он сообщил, что капсула внутри вакуумного тоннеля Hyperloop должен достичь почти половины от скорости звука, а это примерно 500 км/ч. Длина тормозного пути должна составить около 1,2 километра.

Читайте также: Что собой будет представлять украинский Hyperloop и сколько будет стоить: объяснение от руководителя проекта

Как известно, ранее капсулу Hyperloop удавалось разогнать до 350 км/ч.

"Это немного безумно для такого короткого расстояния (тормозного пути), и в конечном итоге может выйти измельченный металл, но волнующее в любом случае", – написал Маск.

Что такое Hyperloop? Это поезд¸ который движется в вакуумном тоннеле. Согласно замыслу разработчиков, скорость капсулы Hyperloop должна превышать 600 километров в час.

Интересно, что тестовую площадка для Hyperloop разместят и в Украине. По словам украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляна, Hyperloop в Украине возможно запустить уже 2019 году.

Теги: Техно Tesla Илон Маск Hyperloop Искусственный интеллект
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Крупнейший в РФ судостроительный холдинг показал убыток более миллиарда рублей
сегодня, 12:00 Крупнейший в РФ судостроительный холдинг показал убыток более миллиарда рублей
Злой Одессит 762
Из какого региона писанка: Пасхальный тест
сегодня, 11:00 Из какого региона писанка: Пасхальный тест
636
Главные новости 8 апреля:страшная трагедия в оккупированном Крыму, смертельная химическая атака
сегодня, 10:02 Главные новости 8 апреля:страшная трагедия в оккупированном Крыму, смертельная химическая атака
8185
Обливной понедельник: как празднуют украинцы
сегодня, 08:00 Обливной понедельник: как празднуют украинцы
1941
Как в Луганске воспитывают
сегодня, 07:00 Как в Луганске воспитывают "патриотизм"
Ольга Черненко 2433
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук