Ненаказанное зло растет: кто стоит за нападениями на активистов

На этой неделе по Украине прокатилась волна дерзких и жестоких нападений на общественных деятелей. Убийц активиста и ветерана АТО Виталия Олешко задержали. А друзья погибшего сразу же назвали имя возможного заказчика.

Друзья погибшего назвали виновным депутата от партии "Воля народа" Александра Пономарева. У него незадекларированных состояний на миллионы, он причастен к завладению госпредприятием "Азмол" в Бердянске. А его предприятие "Агринол" поставляло некачественное масло на фронт, поэтому из строя вышла техника 17 танковой бригады.

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Кроме того, Олешко не давал спокойно жить местной власти. В частности, за засоренные водорослями пляжи, которые неприятным запахом отпугивают туристов, замор рыбы в лимане, и исчезновение средств, которые выделили на ремонт дорог.

Виталий Олешко

31 июля в Херсоне неизвестные облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и руководительницу делами исполнительного комитета городского совета. Женщина получила 30% ожогов тела. Подозреваемых в нападении уже задержали.

В Гандзюк были конфликты с местными правоохранительными органами. В частности, на своей странице в Facebook она открыто обвиняла начальника управления защиты экономики Нацполиции Артема Антощука в вымогательстве.

Артем достал уже их просить. Пока эти 3% ему не отдадут, он угрожает затаскать по допросам в левых делах всех, кто не платит дань,

– сказала и.о. управляющего делами Херсонского городского совета Екатерина Гандзюк.

Артем Антощук зарабатывает 10 гривен в месяц, при этом его семья живет не бедно. Но почти все имущество, как принято в украинских чиновников, зарегистрировано на жену. Хотя это может быть не все имущество. Например, активисты нашли скромный подарок от неизвестного лица жене Антощука – квартиру в Ужгороде.

Екатерина Гандзюк

Между прочим, Екатерина нажила себе врагов и в других госорганах и инспекциях. Например, прокуратура настойчиво игнорирует обращения Гандзюк о деятельности сепаратистских организаций на Херсонщине.

В Одессе все нападения на одесских общественных деятелей здесь так или иначе связаны с мэром Геннадием Трухановым. Уголовный шлейф за ним тянется еще с 90-х годов. В британской прессе он фигурирует как член мафии, которая прокручивала незаконные сделки, запугивала и убивала людей. А Национальное антикоррупционное бюро обвиняет Труханова в незаконном завладении государственным имуществом.

Пока правоохранители готовили задержания, мэр Одессы почти месяца скрывался за границей. А потом вдруг смело вернулся в Украину. Уже тогда возникли подозрения, что ему удалось договориться с топ-чиновниками. Поэтому никого не удивило, что судья освободил Труханова из-под ареста и вернул загранпаспорт. Хотя он мог обойтись и без него, ведь есть еще и российское гражданство.

Мэр Одессы

Все нападения на активистов, как одно были тщательно спланированы. Нападавшие действовали организованно, открыто и подстерегая активистов возле их дома. Это заставило правозащитников требовать от правоохранительных органов передать дела в Службу безопасности Украины и классифицировать их как терроризм.

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За 2018 год официально зарегистрировали более десятка пострадавших. Ни в столице, ни в регионах правоохранители не смогли довести дела до конца. В некоторых случаях правозащитники сообщают об умышленном блокировании расследования. Не допрашивают свидетелей, не изымают видеодоказательства, классифицируют преступления по статьям, которые предусматривают легкое наказание для исполнителей преступлений.

За эффективность расследований должны отвечать лично министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель Нацполиции Сергей Князев, генпрокурор Юрий Луценко, председатель СБУ Василий Грицак. И ни они, ни даже президент Украины Петр Порошенко еще не сделали официальной оценки происходящему в стране.