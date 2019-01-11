"Ненавидит и боится": Джемилев рассказал, почему Путин не захочет освобождения плененных моряков

Глава Кремля Владимир Путин пока не начнет переговоры об освобождении или обмене захваченных у берегов Крыма украинских военных. Он будет игнорировать эту тему из-за президентских выборов в Украине.

Об этом сказал лидер крымскотатарского народа и народный депутат Украины Мустафа Джемилев, пишут "Крым.Реалии".

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Он отметил, что такие выводы сделал на основании разговоров о дальнейшей судьбе украинских моряков с министром иностранных дел Турции.

Видимо, он считает, что их освобождение может поднять рейтинг Порошенко, которого Путин ненавидит и боится,

– рассказал он.

Он также отметил, что Украина делает все возможное и для освобождения украинских военных, и для облегчения их условий содержания.

К слову, ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что вопрос освобождения захваченных украинских моряков для Кремля – ​​это технологическая игра на фоне предстоящих выборов в Украине. К ней Кремль захочет задействовать не только моряков, но и других незаконно заключенных украинцев.

Как украинские моряки попали в плен?

25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.