"Ненавижу. Это все пластмасса, это все глупости": Иво Бобул о молодых украинских исполнителях

Украинский певец и композитор Иво Бобул, который планирует участвовать в выборах президента 2019 года, заявил, что в случае победы на выборах запретит петь под фонограмму. Певец также критически высказался в адрес молодых украинских исполнителей.

Об этом Иво Бобул рассказал в интервью изданию "Страна".

На вопрос, нравится ли Бобулу кто-то из молодых украинских исполнителей, певец ответил: "Ненавижу. Это все пластмасса, это все глупости. Люди, которые не понимают, что они делают. Они дурят людей просто. Людям нужна песня, душа. Украина – это всегда была душа. И сердце".

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Ану возьми любую народную песню и то, что сейчас поют молодые ребята, – ты услышишь что-то такое там? Что это за песни такие – "я хочу зайти к тебе под кожу"? Так скажи сразу – "я хочу тебя т*ахнуть", и все! Выходи на сцену голой, без трусов, покажи все, что у тебя есть, все покажи! Вот это – культура? Да ну их нахр*н с такой культурой! Я вырос в другом обществе, в другой культуре. Я знаю, что должно быть, в моей стране, какая культура,

– эмоционально высказался Бобул.

При этом артист заверил, что в случае избрания его на пост президента Украины, он запретит всем исполнителям петь под фонограмму.

"Я буду запрещать петь под фанеру. Вот это 100%. Я тогда посмотрю, сколько певцов вообще останется. Да, есть талантливые ребята – Украина вообще очень талантливая, что в опере, что в эстраде. Но я хочу, чтобы это было не фанерное. Запретить вот это нужно. Умеешь петь – иди и пой. Не умеешь – иди копай", – пояснил певец.

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На уточняющий вопрос, что же именно нужно копать, Бобул ответил, что – дороги.

Должен же их кто-то строить в Украине! Дорог нет, строить некому. Что делала Америка, когда у нее был упадок во всем – строили дороги. Чего Украина ожидает, почему не строит? Почему нет? Это тоже работа. А то заводов нет, фабрик нет, нифига нет – все поют! Кому не лень,

– возмутился артист.

Напомним, 22 мая Иво Бобул заявил, что намерен участвовать в следующих президентских выборах, которые состоятся в 2019 году и уже начинает собирать деньги на избирательную кампанию.