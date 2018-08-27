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Неназначенные пенальти и удаления: в УПЛ прокомментировали скандальные решения арбитров .

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"Шахтер" победил "Олимпик"
"Шахтер" победил "Олимпик" / ФК "Шахтар"

В матчах 6-го тура УПЛ было немало эпизодов, когда арбитры принимали не вполне правильное решения, которые повлияли на общий итог матчей.

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Комитет арбитров ФФУ выбрал наиболее неоднозначные эпизоды во всех шести матчах и разобрал их.

Олимпик – Шахтер: два не предназначенных пенальти и желтая карточка для Мораеса

По мнению арбитров, судья Дмитрий Кутаков правильно поступил, когда дважды не назначил пенальти в этом матче. Первый раз на 44 минуте в ворота "Олимпика", когда мяч попал в руку защитника.

"Мяч попадает в руку защитника "Олимпика" неожиданно и случайно после внезапного и мощного отскока. У защитника нет времени среагировать умышленном образом. К тому же рука не является отставленной от туловища, а наоборот расположена параллельно к телу", – говорится в заявлении комитета арбитров.

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Второй случай произошел уже у противоположных ворот, когда мяч попал в руку защитнику "Шахтера" Ракицкого.

Однако арбитры отметили, что на 68-ой минуте Мораес должен был получить желтую карточку за то, что "совершает нарушение, неправомерным образом применяя руки, что не разрешено Правилами и заслуживает вынесения арбитром предупреждения – желтой карточки". В этом эпизоде ​​Кутаков не показал предупреждения бразильцу.

Александрия – Ворскла: театральная симуляция и неназначенный пенальти

В этом матче арбитры заметили две результативные ошибки у судьи Максима Козыряцкого. В первом случае он не показал желтую карточку игроку "Александрии" Кириллу Ковальцу уже на пятой минуте матча. Арбитры описали этот эпизод довольно красноречиво: "Ковалец расставляет ноги в обычной симуляционной манере и падает в явно театральной манере на газон. В такой ситуации нельзя просто продолжить игру, но нужно было в обязательном порядке вынести игроку предупреждение".

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Второй эпизод произошел уже на тридцать пятой минуте, когда "Александрия" была впереди 2:0. Евгений Банада, который до этого отметился дублем, пробивал по воротам, но Карека сыграл в этом эпизоде ​​рукой.

"Карека прерывает траекторию полета мяча, отрывая инстинктивно, но намеренно руку от тела. Так как рука находится в неестественном положении (оторвана от тела), она создает препятствие и за это в пользу "Александрии" должен был быть назначен 11 метровый удар. Решение продолжить игру, считая действие непреднамеренным, ошибочно", – отметили в комитете.

Если бы Банада забил с игры, или назначенного пенальти, в УПЛ был бы зафиксирован второй хет-трик.

Черноморец – Динамо: предупреждение одесситам за срыв перспективной атаки.

Что касется матча, то у арбитров возникло только одно замечание. На 49-ой минуте, когда вблизи штрафной площадки (но за её пределами) был сбит Вербич. Смиронов в этом эпизоде, должен был получить предупреждение. Стоит добавить, что на 90 + 3 минуте игроку показали желтую карточку, но уже в другом эпизоде. Это могло бы быть удаление.

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Карпаты – Арсенал-Киев: правильные пенальти и удаление

В этом матча к арбитру Виктору Копиевскому претензий не было.

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В комитете отметили, что назначение штрафного, а не пенальти, на 24-ой минуте, как и назначение пенальти на 51-ой минуте – было правильным решением. Как и удаление Пириса на 84-ой минуте.

"Он коснулся головы Карраскаля в презрительной манере. Впоследствии он вновь сталкивается с этим игроком и демонстрирует такое ​​же поведение – он совершает головой агрессивное поведение, нанося удар", – отметили в комитете.

Мариуполь – Львов: тоже верные решения арбитра

Не возникло претензий и к работе арбитра Дениса Шурмана на матче "Мариуполь" – "Львов".

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При этом относительно назначенного пенальти уже на пятой минуте матча (которое не реализовал Бруно , в комитете отметили, что это было "напрасное нарушение, учитывая расположение игроков на поле, но оно заслуживало наказания в виде 11-метрового удара".

В комитете также отметили и помощника арбитра в моменте с желтой карточкой. Само нарушение произошло за спиной судьи, но помощники подсказали ему в этом моменте.

Заря – Десна: спорный эпизод с пенальти

Единственным замечанием по этому матчу была ситуация на сороковой минуте, когда Каменюка пробивал по воротам "Десны". Комитет арбитров отметил, что протесты игроков луганского клуба были безосновательны, и судья правильно не назначил пенальти после этого.

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"Каменюка направляет мяч в ворота, и он попадает в тело и частично в руку, расположенную вдоль тела. В то же время, поведение игрока "Десны" в явной манере демонстрирует, что он не хочет наносить удар по мячу. Игра не была остановлена и правильно был не назначен 11-метровый удар", – подытожили в комитете арбитров.

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Теги: Футбол Новости спорта Динамо Шахтер ФК Львов ФК Карпаты ФК Олимпик ФК Черноморец ФК Заря ФК Александрия ФК Мариуполь ФК Десна ФК Арсенал-Киев ФК Ворскла УПЛ
Источник: 24 Канал
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