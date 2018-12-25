Ненужный Бразилии футболист готов выступать за сборную Украины

Легионер донецкого "Шахтера" Исмаили может принять украинское гражданство и выступать за сборную Украины.

Об этом сообщил ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык.

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"Вполне возможно, что уже в ближайшее время Исмаили примет украинское гражданство. Близкие к нему люди говорят, что он серьезно рассматривает эту возможность", – заявил Цыганык.

"Он очень надеялся получить вызов в сборную Бразилии, но получив его, не был сыгран за сборную. Поэтому источники говорят, что Исмаили готов принять украинское гражданство и конкурировать за вхождение в состав сборной Украины. Пример Марлоса вдохновил его", – сказал Цыганык.

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