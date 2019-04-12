Необходимые условия для экономики страны – возвращение мигрантов и поддержка производства

На 9-м съезде Федерации работодателей Украины, представители отечественного бизнеса предложили собственный план, который должен изменить экономику Украины.

Поддержка украинского производства, возвращение трудовых мигрантов, повышение социальных стандартов – эти условия, по мнению Федерации работодателей и промышленников, необходимы для ускорения экономического развития в стране. Об этом сообщает 5 канал.

Как сообщают журналисты, на 9-м съезде Федерации работодателей Украины, представители отечественного бизнеса предложили собственный план, который должен изменить экономику Украины. Так, кроме необходимости направить инвестиции в промышленность, что обеспечит рост экономики темпами выше мировых и создание новых рабочих мест, важно преодолеть массовую трудовую миграцию. Над этим вопросом уже работает крупный бизнес, заявляют в горно-металлургическом секторе экономики.

"Мы изменили политику управления нашими наградами и установили для себя четкий приоритет – зарплаты технологов, которые работают в металлургии, должны соответствовать уровню зарплат в компаниях Восточной Европы. Сегодня мы имеем программное управление нашей эффективностью, это lean-менеджмент (концепция бережливого производства – ред.), это подача инновационных предложений со стороны работников. И именно вовлечение всего коллектива в поиск таких идей, в управление затратами, позволяет компании реинвестировать деньги в заработные платы и социальные пакеты", – заявил директор по персоналу группы "Метинвест" Александр Пимкин.

Также представители бизнеса убеждены, что для страны крайне важно создать благоприятные инвестиционные условия.

Нужно создать условия, когда производить в Украине будет лучше и выгоднее, чем импортировать. Инвестор хочет получить условия как минимум не хуже, чем в тех странах, которые нас окружают: Словакия, Венгрия, Польша, Чехия и другие страны,

– заявил глава правления "Атолл Холдинг" Олег Боярин.

Также, по словам промышленников, кардинально изменить ситуацию в Украине возможно только при условии комплексных шагов со стороны государства. Среди них, улучшение транспортной и жилищной инфраструктуры, построение эффективной судебной и правоохранительной системы, конкурентного образования и здравоохранения.