Необычная посылка: на Львовщине мужчина пытался отправить по почте мину
Во Львовской области мужчина сдал на отправку "Новой почтой" противопехотную мину. Посылка должна была прийти в Киев.
Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА на Facebook-странице.
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Известно, что сотрудники почтового отделения сразу сообщили об инциденте в Национальную полицию. Впоследствии взрывотехники прибыли на место и изъяли взрывоопасный предмет.
Национальная полиция начала следственные действия. На данный момент личность отправителя не известна.
Ранее 24 канал сообщал, что в тех 10 областях Украины, где ранее в месяц было введено военное положение, количество совершенных правонарушений и преступлений, в частности, тяжелых, сократилось в среднем на 30%. За это время в соответствующих регионах также изъяли большое количество незарегистрированного оружия и взрывных устройств.