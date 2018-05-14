Необычная реклама от Huawei: в британских городах появились огромные вороны

Китайская компания Huawei запустила в Британии необычную рекламную кампанию смартфона P20 Pro и расставила в городах статуи гигантских ворон.

Об этом сообщает издание Engadget.

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Производитель смартфонов провел опрос и выяснил, что 79% британцев хотели бы стать ближе к дикой природе, а 20% хотели бы ее сфотографировать. При этом только 2% населения рассказали, что могли бы увидеть ворона рядом со своим жильем.

Поэтому компания изготовила фигуры ворона размером почти 2,4 метра в высоту и около 1,2 метра в ширину. В Huawei заявили, что "птицы" такие большие, чтобы их было удобнее фотографировать.