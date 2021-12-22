Необычное ДТП: в Одессе нетрезвая женщина "сбила" трамвай

Достаточно курьезное событие произошло в Приднепровском районе Одессы днем 21 декабря. Пьяная женщина врезалась головой в трамвай, который в это время двигался.

На месте инцидента работали медики скорой и полицейские. Правоохранителям пришлось открыть уголовное производство касательно ДТП с пострадавшей.

Смотрите также На Херсонщине водитель Lexus вылетела на встречку и вызвала ДТП: есть жертва

Впрочем, виновником аварии, скорее всего, признают саму женщину, поскольку она нарушила правила дорожного движения.

Набежала на вагон

ДТП произошло в 14:19 на улице Добровольского, 49 в Приморском районе Одессы.

Нетрезвая женщина-пешеход пыталась пересечь трамвайные пути в запрещенном для этого месте.

Во время попытки преодолеть препятствие женщина набежала на двигавшийся трамвай.

Головой она протаранила боковую часть вагона. После аварии движение трамваев в направлении Пересыпа пришлось временно приостанавливать.

Пострадавшую с травмой головы госпитализировали в больницу. О состоянии женщины пока ничего не известно.

Похожий случай во Львове

19 декабря 2020 года во Львове нетрезвый пешеход проехался на капоте BMW. Мужчина выскочил под машину, а владелец не смог избежать столкновения. Суд признал виновным в ДТП именно пешехода, а впоследствии владелец "немца" отсудил у него 44 тысячи гривен компенсации за ремонт автомобиля.