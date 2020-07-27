С давних времен по всей территории страны украинцы придумывали различные музыкальные инструменты. Они имели разную форму, разный звук, а также ими было легко овладеть любому.

Музыкальные инструменты украинцы делали из подручных материалов, иногда это были предметы, которые использовались в быту, сообщает 24 канал.

Читайте также 9 впечатляющих фотографий из прошлого

10 украинских музыкальных инструментов

Дрымба (Варган)

Инструмент имеет очень своеобразную и необычную форму, похожую на маленькую подкову с металлической пластиной посередине, у которой есть "язычок". Эту подковку зажимают между зубами, играя на этой металлической пластине.

Рот служит резонатором звука, поэтому меняется звучание в зависимости от положения языка во рту и ритма дыхания. Дрымба имеет второе название "варган", а вот у хорватов этот музыкальный инструмент называется "дромбуле".

Инструмент дрымба / Фото: izi.ua

Рубель

Крестьяне часто ипользовали в качестве музыкальных инструментов подручные бытовые предметы. Рубель – один из примеров таких инструментов, ведь его использовали для прядения одежды. Рубель – это доска с "рубцами", по которым "рубят" ложкой или скалкой. Вот так первая ручная машинка стала музыкальным инструментом.

Инструмент рубель / Фото: uk.wikipedia.org

Бугай

Из Западной Украины пошел музыкальный инструмент под названием "бугай". Сделать этот инструмент в сельской местности достаточно просто, для этого нужно взять деревянный бочонок, обтянуть его с двух сторон кожей, а с одной стороны прицепить пучок конского волоса, чтобы образовался "хвост".

А чтобы он выдавал звук, нужно крепко держать бочонок, а за хвост тянуть мокрой рукой. Звук похож на крик бугая. Кстати, название инструмента именно оттуда и происходит.

Инструмент бугай / Фото: kobuzan.arts.in.ua

Бубен

Решето или бубен – он был популярен у разных народов мира. Чаще всего имеет форму круга, а сделан из деревянного обода, который обтянут с обеих сторон кожей. Впоследствии на ободе появились металлические тарелочки или колокольчики.

В давние времена его использовали как военный музыкальный инструмент, чтобы запугивать врага, а воинам добавлять рвения.

Играть на нем очень просто, нужно бить по ободку или кожаной части, главное соблюдать ритм.

Инструмент бубен / Фото: noni.org.ua

Окарина

Окарина или, как чаще ее называют – кукушка. Окарина – это духовой инструмент, так сказать свистковая флейта, сделанная из глины или фарфора. Она имеет 10 отверстий и образует звуки, подобные пению птиц.

Инструмент разрисовывают сказочными узорами. Из-за его компактности этот музыкальный инструмент давали играть детям.

Инструмент кукушка / Фото: westnews.info

Кнут

Еще один своеобразный музыкальный инструмент – это кнут. Его используют в быту, чтобы подгонять животных, но если им сильно замахнуться, то в воздухе появится звук "свист", которому украинцы нашли свое место в музыке.

Инструмент кнут / Фото: vsviti.com.ua

Читайте также Тихо дети спят: Alyona Alyona выпустила клип о проблемах экологии, войны, изоляции и бедности

Домра

Щипковый музыкальный инструмент, который имеет 4 или 3 струны, называется домра. Она появилась на территории Украины еще во времена Киевской Руси. Имеет круглую форму деревянной основы.

Чтобы играть на этом инструменте, нужно "пощипывать" струны, чтобы они издавали звуки.

Инструмент домра / Фото: soundtimes.ru

Деркач

Вертушка, трещотка или коростель – это шумный музыкальный инструмент. Он состоит из деревянной коробочки и колесика с ручкой, которую нужную крутить. Музыкальный инструмент издает громкий треск. Чтобы на нем играть, не нужно иметь никаких музыкальных навыков.

Инструмент деркач / Фото: uk.wikipedia.org

Подкова

Все мы знаем, что подкова создана для предохранения копыт от износа, но и ее начали использовать в музыке. Подкову используют вместо известного инструмента "треугольник". По ней ударяют металлическим прутиком, чтобы был высокий и звонкий звук.

Инструмент подкова / Фото: leroymerlin.u

Колотало

Еще один шумный инструмент – колотало. Из его названия понятно, что он издает звон. Он состоит из деревянной пластины с ручкой и несколько подвижных элементов. Вот они и издают шум во время резкого движения.

Это самый простой из всех инструментов, на котором даже не нужно учиться играть, а просто "колотать".

Инструмент колотало / Фото: uk.wikipedia.org

Необычные украинские инструменты / Инфографика 24 канала