Необычные обычаи Пасхи: как хорошо вы знаете традиции?
Пасха или Светлое Христово Воскресение – древнейший и величайший христианский праздник, который символизирует победу над грехом и смертью, начало новой жизни.
Пасхальные праздники богаты традициями и символами. С ними связано много народных поверий и обрядов.
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Но сегодня мало кто задумывается – почему мы святим именно паску, а не, например, хлеб или булочки, зачем разрисовываем яйца. А эти традиции имеют очень древние корни.
Поэтому проверить, знаете ли вы интересные детали пасхальных традиций – поможет вам тест. Желаем удачи и веселых праздников!
Из какого региона писанка: Пасхальный тест
Источник: 24 Канал
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