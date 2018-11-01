Необычный костюм баскетболиста Святослава Михайлюка на Хэллоуин: фото

В среду, 31 октября, в США праздновали Хэллоуин. Не обошел этот праздник и игроков "Лос-Анджелес Лейкерс", за которых выступает украинец Святослав Михайлюк.

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Большинство игроков команды надели яркие костюмы перед игрой. Михайлюк же был одет в костюм клоуна.

Стоит отметить, что вечером состоялась игра между "Лейкерс" и "Далласом". Там тоже не обошлось без ярких костюмов.

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Хозяева выиграли лишь в конце матча, хотя еще в третьей четверти их преимущество над соперником составляло +19 очков. Матч закончился со счетом 114:113. Михайлюк в матче участия не принимал.