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      Необычный костюм баскетболиста Святослава Михайлюка на Хэллоуин: фото

      73 Читати новину українською
      Святослав Михайлюк
      Святослав Михайлюк

      В среду, 31 октября, в США праздновали Хэллоуин. Не обошел этот праздник и игроков "Лос-Анджелес Лейкерс", за которых выступает украинец Святослав Михайлюк.

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      Большинство игроков команды надели яркие костюмы перед игрой. Михайлюк же был одет в костюм клоуна.

      Стоит отметить, что вечером состоялась игра между "Лейкерс" и "Далласом". Там тоже не обошлось без ярких костюмов.

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      Хозяева выиграли лишь в конце матча, хотя еще в третьей четверти их преимущество над соперником составляло +19 очков. Матч закончился со счетом 114:113. Михайлюк в матче участия не принимал.

      Теги: Спорт NBA Баскетбол Святослав Михайлюк
      Источник: 24 Канал
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