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      Необычный рекорд: на Одесщине богатырь Олег Скавыш протянул зубами корабль весом более 600 тонн

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      На Одесщине богатырь Олег Скавыш, известный как "Тягнизуб", установил необычный всемирный рекорд – сдвинул с места и протащил зубами корабль весом более 600 тонн. Это самый высокий показатель в мире, который войдет в книгу рекордов Гиннеса.

      На Черноморском судоремонтном заводе готовились к национальному рекорду. Возле первого пирса был пришвартован корабль, который богатырь Олег "Тягнизуб" должен был сдвинуть с места зубами.

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      Приготовление к рекорду продолжались аж три часа. Все из-за сильного ветра, который поднялся утром. Труднее всего было установить корабль на нулевую отметку, от которой должны измерять расстояние. Главный инструмент – стальной трос, к которому крепится корабль.

      Олег
      Олег "Тягнизуб" установил необычный мировой рекорд

      Перед рекордом богатырь немногословен – старается максимально сосредоточиться на достижении. И недаром. Крепко сомкнув челюсти, богатырь Олег "Тягнизуб" таки двигает с места корабль весом 614 тонн. Сначала на 9 метров, а затем – на рекордные 15.

      Вроде все получилось, но было очень сложно. Такие большие дистанции не для людей с моей комплекцией. Технически это самый сложный рекорд, потому что очень много факторов должно совпасть в один день: погода, чтобы свободно было в порту, и удобное время, чтобы люди смогли прийти,
      – ответил рекордсмен Книги рекордов Гиннеса "Тягнизуб".

      По словам "Тягнизуба", тянуть судно он готовился два года. И добавляет – этим рекордом пытался привлечь внимание к проблеме бездомных животных и жестокого обращения с ними.

      Олег – врач-педиатр из Львова, и вот этим экспериментом мы хотели объединить усилия сильного предприятия и сильного человека, для того, чтобы привлечь внимание к слабому, который нуждается в помощи,
      – отметил директор Ильичевского судоремонтного завода Михаил Дудников.

      За плечами у рекордсмена немало национальных и мировых достижений – он тянул зубами машины, автобусы и даже трамвай с людьми.

      Теги: Новости Украины Новости Львова Рекорды Новости Одессы
      Источник: 24 канал
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