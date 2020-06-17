В Киеве и Харькове сотрудники Службы безопасности разоблачили деятельность неонацистского радикального центра. Возглавлял эту группировку гражданин России.

Что выяснило следствие

По результатам предварительного расследования, участники группы являются последователями идеологии австралийского террориста Брентона Тарранта. Последний пропагандирует этнический и культурный геноцид, призывает к терактам и массовым убийствам. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

К теме Стрельба в мечетях Новой Зеландии: Брентон Таррант фанатеет от неонацизма и видеоигр

Представители спецслужбы добавляют, что для популяризации своих взглядов злоумышленники как изготавливали, так и распространяли экстремистскую литературу. Запрещенные издания и нацистскую символику они печатали в собственной подпольной типографии в Дарницком районе Киева и в Харькове. Интересно, что часть таких материалов неонацисты получали из России.

Распространяли литературу на тайных собраниях и во время тематических вечеринок. Кроме того, издание террористической тематики они распространяли через телеграмм-каналы и закрытые сообщества в социальных сетях. Общая аудитория этих групп составляет более 3000 человек.

Результаты обысков

Во время обысков по адресам проживания организатора центра и по местам изготовления полиграфии правоохранители изъяли:

более 300 экземпляров нацистских изданий,

флаги "третьего рейха",

оружие,

патроны,

взрывные устройства,

компьютеры, с которых происходило администрирования сообществ,

чеки на доставку запрещенной литературы из-за границы.

СБУ разоблачила деятельность неонацистской организации (Фото: СБУ)

Что грозит злоумышленникам

Сейчас продолжается досудебное следствие. Уголовное производство открыто по факту подстрекательства к совершению терактов.

Обратите внимание Командир военного корабля оказался предателем: получил гражданство РФ и собирал секретные данные

В то же время правоохранители решают вопрос об объявлении активным участникам группы о подозрениях и привлечении к ответственности других представителей организации.