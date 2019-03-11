Неоправданные ожидания: победы и провалы мэра Виталия Кличко

Виталий Кличко, усаженный в мэрское кресло Революцией Достоинства, провел в нем 4 года из отведенных 5.

Он и сам признает, что не все успел сделать — слишком долго в городе копились проблемы. В устах мэра это и оправдание, и аргумент пойти на второй срок в 2020 году. Нужно отдать должное, путь городского головы Кличко оказался сложнее, чем путь его предшественников. Как и остальные лидеры Майдана, Кличко должен был оправдать большие ожидания. В его случае это европейский дружелюбный к людям Киев без коррупции.

В рейтинге ответственности "Слово и дело" городской голова столицы на 9 месте, он выполнил чуть меньше половины данных обещаний. Мнения киевлян о результатах работы городского головы разделились соответствующим образом: 46,6% ситуацией в столице довольны, 47,2% — нет. Срез довольно справедливо иллюстрирует полумеры первой каденции Кличко — по каждому направлению 50 на 50. Создание парков на фоне уничтожения памятников архитектуры, ремонт дорог с обвалами мостов, инфраструктурные проекты и повальная застройка. Мэра хвалят за хозяйственность и ругают за отсутствие стратегического видения будущего столицы и коррупцию в ближайшем окружении. Кличко не только не искоренил схемы времен Леонида Черновецкого, но и вдохнул в них новую жизнь.

Прозрачное окружение

Одно из проваленных обещаний мэра — не допустить к управлению городом людей, причастных к коррупции. Кличко допустил и назначил своими заместителями. Чего только стоят сын харьковского олигарха Дмитрий Давтян и скандальные застройщики Вячеслав Непоп и Александр Спасибко. Один из советников мэра Дмитрий Белоцерковец — гражданский активист, за два года ставший миллионером. Коррупция цветет в районных администрациях, департаментах самой КГГА и коммунальных предприятиях. В прошлом году в органах и подразделениях местной власти провели 73 аудита и нашли нарушений на 431,7 млн грн. "Так как в столице проводятся только выборочные аудиты, это далеко не полная картина воровства бюджетных средств. И, если верить отчетам указанного департамента, ситуация в 2017 году была примерно такая же", — сообщает КиевВласть.

Мэр декларирует прозрачность и, надо отдать должное, старается ей следовать: регулярно появляется на публике, общается со СМИ, внедрил "Открытый бюджет". Вместе с тем городская публичность избирательна: Кличко, например, засекретил содержание договоров и контрактов КГГА, финансовую деятельность коррупционной дыры "Киевтранспарксервис". То, что в администрации все не так прозрачно, как Кличко рассказывает на брифингах, недавно подтвердил Соломенский районный суд. Он обязал НАБУ открыть уголовное дело по факту злоупотребления властью или служебным положением, противодействия хозяйственной деятельности, сокрытия преступления, а также содействия участникам ОПГ мэром Киева и председателем КГГА Виталием Кличко.

Подготовиться к земле

Городской голова говорил, что разберется в земельных отношениях столицы. Тотальная застройка и разворовывание столичной земли не раз накаляли ситуацию до ожесточенных гражданских конфликтов. Он нарушил обещание разработать новый генплан и приструнить застройщиков. Более того, он раздал им должности заместителей. Даже Леонид Черновецкий не действовал столь откровенно. Лига.Бизнес проанализировала градостроительный хаос и пришла к выводу: без нового генплана вопросы решают в "ручном режиме". Откаты мэру и его ближайшему кругу достигают 5% от стоимости строительства. Издание разъясняет: в Киеве по факту параллельно друг другу действуют два генплана. Первый генплан до 2020 года (утвержден в 2002 году) предполагает развитие столицы путем присоединения нескольких районов области. Второй генплан до 2025 года разрабатывался командой Черновецкого и предполагает уплотнение застройки. "Генплан-2025 не утверждён, но именно его используют проектанты при разработке детальных планов территорий. На основании этих документов застройщикам выделяют земельные участки под застройку", — пишет Лига.Бизнес.

Схема не новая и не единственная. По-настоящему шокирующее расследование на днях опубликовал Капитал: КГГА под контролем ГАСК поставила на поток выдачу незаконных разрешений на строительство. Скорость — 7 разрешений ежемесячно. Авторы детально описали схематоз и насчитали порядка 134 разрешения на незаконные стройки за последние 2 года. Портал недвижимости domik.ua год назад публиковал статистику: в Киеве 62 незаконные новостройки. Добавить к ним растущие как грибы ТРЦ и объекты коммерческой недвижимости — получим Киев наших дней. При этом те, кто получил все разрешения на строительство, как раз и сталкиваются с наибольшими проблемами. Например, сам Виталий Кличко настоял на том, чтобы разорвать договор аренды земельного участка с застройщиком столичных Осокорков ООО "Контактбудсервис". Жилищный массив ЖК "Патриотика на озерах" возводят согласно генплану развития города, договор аренды был заключен еще при мэре Александре Омельченко. Все это время платилась аренда, вопросов к застройщику ни у столичной власти, ни у судов не возникало. Несмотря на это спустя столько лет Виталий Кличко решил восстановить "справедливость" и разорвать договор аренды. Причина формальная: он потребовал от застройщика построить школы и детские сады. Прокол мэра в том, что они и без того предусмотрены в проекте, как и электроподстанция для обеспечения всего Харьковского массива. "Да, я буду вести войну с застройщиками, которые действуют вразрез с интересами киевлян. Это моя принципиальная позиция!", — заявлял Виталий Кличко. Однако принципиальность мэра вызывает сомнения. Уже сейчас он дал понять, что строиться на Осокорках все же будет, но, судя по всему, кто-то другой. Например, любая компания из орбиты влияния заместителя главы КГГА Вячеслава Непопа. Получается либо "их" застройщик, либо — никто. Дерибан земли и "отжим" собственности киевлянам подают под соусом освобождения Киева от якобы незаконных высоток. "Контактбудсервис" собирается подавать в Европейский суд по делам человека, а десятки семей продолжают ждать заселения в квартиры, за которые уже заплатили. При этом мэр систематически игнорирует собрания активистов, которые по несколько раз в месяц приходят в КГГА с требованием остановить незаконные объекты по всему Киеву.

Дороги для откатов

В отчете за 2018 год Виталий Кличко не скупился на похвалу. Он назвал Киев чемпионом по ремонту дорог в Украине: отремонтировали 300 км покрытия, 11 больших улиц и 26 мостов. За последние годы обновили 834 км столичных дорог. Каждая вторая единица техники у Киевавтодора, говорит мэр, — новая. Однако качественнее дорожные ремонты от этого не стали. Без контроля асфальт иногда кладут прямо в лужи. На Дарницком мосту покрытие сошло вместе со снегом. Недавно Антикоррупционная комиссия Киевсовета вызвала дорожников на ковер: деньги расходуются неэффективно, а вместо независимых компаний работу чиновников контролируют сами же чиновники — КП "Киевэкспертиза" и "Киевблагоустройство".

С 2015 года Киевавтодором руководит Александр Густелев. Он несколько раз попадал в поле зрение правоохранителей, но мэр категорически не хочет его увольнять. Только в 2017 году чиновники компании фигурировали в 4 уголовных делах. Одно из них связано с дорожной разметкой, когда руководство Киевавтодора с подрядчиками обналичило треть денег на работы — около 11 млн грн. Тогда же киевские дорожники перечислили турецкому подрядчику 180,7 млн грн на капитальный ремонт и реконструкцию дорог в Шевченковском районе. Следствие установило, 40% от общей суммы заказчик и подрядчик поделили. Годом ранее все той же турецкой фирме Киевавтодор доверил капремонт проспекта Победы стоимостью 402,6 млн грн. В 2016 году при непосредственном участии предприятия на счета фиктивных структур вывели, а затем присвоили почти 300 млн грн, сообщала СБУ. Виталий Кличко всех этих фактов будто не замечает и считает работу дорожного блока удовлетворительной.

Прохудившееся ЖКХ

Прошлый год оголил масштабы проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве. Целые районы были отключены от горячей воды по полгода. Упрекнуть в этом городскую администрацию нельзя — 80% сетей давно изношены, замена и реконструкция требует миллиардов. Победой команды Кличко стал возврат теплоэнергетического комплекса Киева в коммунальную собственность. Комплекс 17 лет был в управлении частной компании, он включает крупнейшие в Украине теплоэлектроцентрали – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, почти 200 котельных, 2,6 тыс. км теплосетей и мусоросжигательный завод "Энергия". Но между "вернуть имущество" и "грамотно им распорядиться" — две большие разницы. До октября 2020 года в мэрии собираются переоснастить ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 и уже объявили 11 тендеров на общую сумму 250 млн грн. Кроме того, 7 ноября прошлого года Киевтеплоэнерго подписало договор с Львоворгрэс на проведение аудита техсостояния централей. За эти услуги бюджет заплатил вперед 3 млн грн. Четырехмесячный срок, отведенный на аудит, истек 7 марта: ни аудита, ни денег. Еще одно испытание киевских чиновников на добропорядочность. Влетает КГГА и за периодическое повышение тарифов. Экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко заявил, что тарифы в столице завышены вдвое, а Киевтеплоэнерго при этом отказывается предоставить калькуляцию.

Город-сад и рэкет на МАФах

Без иронии, Виталий Кличко войдет в историю Киева как мэр-озеленитель. Никто до него не сделал столько зон для отдыха. За 4 года отремонтировали и восстановили 339 парков и скверов. В 2018 году на эти цели потратили 370 млн грн. У киевлян появилась вторая очередь "флагмана" — парка "Наталка", обновленный парк "Отрадный", "Сырецкий", первая очередь парков "Победа", "Владимирская горка", "Муромец", парка на проспекте Шухевича, зона отдыха на Русановке, новые ступени на Пейзажной аллее. Историю успеха портит печально известное КП "Киевзеленстрой". Предприятие, которое курирует советник мэра Белоцерковец, могло бы посоревноваться за лидерство в схемах и коррупции. Едва ли не каждая вторая ее сделка оборачивается громким скандалом. Например, Киевзеленстрой подозревают в хищениях 25,8 млн грн на ремонте парка по проспекту Ватутина. Под расследованием оказывались также факты закупки вакуумных машин для уборки мусора с переплатой 7 млн грн, растраты 54 млн грн на мнимые обустройства парков и скверов и множество других. От мэра снова тишина.

Одна из немногих сфер, в которой в последнее время не гремели коррупционные скандалы, — рынок наружной рекламы. Мэрия сократила число рекламных щитов вдвое — до 6 тысяч, еще треть уберут в течение года. Борьба с незаконной торговлей такого успеха не достигла. Подчиненные Кличко на быструю руку соорудили схему, которая за считанные месяцы принесла им миллионы. Будучи в те времена директором департамента по благоустройству Дмитрий Белоцерковец и руководство КП "Киевблагоустройство" через фиктивные фирмы обналичивали и присваивали бюджет на снос МАФов. Примерная сумма ущерба в 2015-2017 годах — 15 млн грн. Или еще одна схема: незаконные киоски переводили в районы, где формально уже прошел демонтаж, а на их место ставили другие нелегальные МАФы. Желающим сохранить бизнес предлагали откупиться. Предприниматели в один голос обвинили департамент благоустройства в рэкете.

Барьерный Киев

Проблемной для киевской власти остается адаптация городской инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями. Чиновники буквально "завалили" профильную программу "Киев без барьеров" на 2018-2021 годы: документ значился на реализации с 2016 года, хотя проголосовать его удосужились только в конце 2018-го. Директор Департамента социальной политики КГГА Юрий Крикунов обещал, что в документе будет единый стандарт адаптации городских объектов к потребностям лиц с ограниченными возможностями, а также соответствующие требования к строительству и реконструкции культурных и административных объектов. Летом 2017 года в КГГА пообещали "к сентябрю" разработать дорожную карту безбарьерного пространства. С тех самых пор о ней ничего не слышно.

Исторически сложилось, что к созданию безбарьерной среды киевские власти относятся формально. Нынешний состав КГГА не исключение. Админздания, жилые дома, подземные переходы совершенно не приспособлены для людей с ограниченными возможностями. Любой колясочник подтвердит: воспользоваться большинством пандусов в городе не представляется возможным. Как и не представляется возможным назвать Киев европейской столицей, когда тысячи горожан вынуждены жить, запершись в квартирах — этот город просто не для них. При том что с финансированием социальных статей в бюджете проблем нет: больше 15 млрд грн на образование, 1,2 млрд на здравоохранение, 900 млн грн на соцзащиту. А на программу "Киев без барьеров" нисколько, она выполнена на 0% и в годом отчете мэра об этом ни слова.

Развитие Киева сдерживает коррупция и друзья, те самые, которых по совету Ли Куан Ю Виталию Кличко следовало бы посадить. Они могут сыграть с градоначальником злую шутку на предстоящих выборах. И хотя по состоянию на сентябрь 2018 года, Кличко с отрывом лидировал в рейтингах, ему достанутся непростые соперники — опытные и хорошо известные в столице Николай Томенко, Борислав Береза, Сергей Гусовский. Не стоит также недооценивать потенциальных выдвиженцев от Зе!команды — рейтинги кандидатов в президенты тому подтверждение. Так что Виталию Кличко предстоит нелегкое испытание: самое время взяться за работу над ошибками, кадровую чистку и выполнение данных избирателям обещаний.