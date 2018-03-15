Неожиданно: Иван Дорн написал украиноязычную песню – видео
Скандальный украинский певец Иван Дорн, который неоднократно "светился" на концертах в России, спел украиноязычную песню.
Видео опубликовано на официальной странице Ивана на You Tube.
Песню "Kaida", которая сочетает электронное звучание и этно-мотивы, Дорн спел с солистом синти-поп группы из Казахстана Moldanazar Галымжана Молданазара. Свой трек музыканты называют интересным экспериментом.
Читайте также: Иван Дорн стал "Лучшим артистом России" по версии MTV РФ
"Так просто, свободно и быстро мне не писалось еще ни с кем. Как только я услышал его первые работы, то сразу захотел с ним сотрудничать. Два года спустя мы, наконец, сели за фит", – сказал Дорн в комментарии jetsetter. ua.
Текст написан на украинском и казахском языках. Для обложки трека были использованы также две цветовые комбинации – флаг Казахстана и Украины.
Новая песня Ивана Дорна