Неожиданно: Иван Дорн написал украиноязычную песню – видео

Скандальный украинский певец Иван Дорн, который неоднократно "светился" на концертах в России, спел украиноязычную песню.

Видео опубликовано на официальной странице Ивана на You Tube.

Песню "Kaida", которая сочетает электронное звучание и этно-мотивы, Дорн спел с солистом синти-поп группы из Казахстана Moldanazar Галымжана Молданазара. Свой трек музыканты называют интересным экспериментом.

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"Так просто, свободно и быстро мне не писалось еще ни с кем. Как только я услышал его первые работы, то сразу захотел с ним сотрудничать. Два года спустя мы, наконец, сели за фит", – сказал Дорн в комментарии jetsetter. ua.

Текст написан на украинском и казахском языках. Для обложки трека были использованы также две цветовые комбинации – флаг Казахстана и Украины.

Новая песня Ивана Дорна​