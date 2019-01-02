Неожиданно: сокращение употребления алкоголя поможет бросить курить
Исследователи провели эксперимент и установили, что снижение употребления алкоголя может помочь избавиться от никотиновой зависимости.
Результаты исследования американских ученых из Университета Орегон опубликованы в журнале Nicotine & Tobacco Research.
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Ученые изучили соотношение метаболитов никотина, индекса метаболизма никотина, в группе из 22 курильщиков, которые в течение нескольких недель искали лечения от расстройств, связанных с употреблением алкоголя.
Эксперты обнаружили, что по мере того как мужчины сокращали потребление алкоголя – в среднем с 29 напитков в неделю до семи – их уровень метаболизма никотина также снижался. Сокращение метаболитов может быть не таким стабильным, но положительный эффект есть.
Поэтому, если кто-то захочет бросить курить, то исследователи смогут помочь им в этом, сократив употребление алкоголя.
Вывод ученых: употребление алкоголя влияет на метаболизм никотина, зависимость от сигареты и алкоголя лучше лечить вместе.
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