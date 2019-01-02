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      Неожиданно: сокращение употребления алкоголя поможет бросить курить

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      Сокращение употребления алкоголя поможет бросить курить
      Сокращение употребления алкоголя поможет бросить курить / hellodoktor.com

      Исследователи провели эксперимент и установили, что снижение употребления алкоголя может помочь избавиться от никотиновой зависимости.

      Результаты исследования американских ученых из Университета Орегон опубликованы в журнале Nicotine & Tobacco Research.

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      Ученые изучили соотношение метаболитов никотина, индекса метаболизма никотина, в группе из 22 курильщиков, которые в течение нескольких недель искали лечения от расстройств, связанных с употреблением алкоголя.

       
      Метаболиты никотина – что это?
      Это биомаркер, который показывает, как быстро организм усваивает алкоголь.

      Эксперты обнаружили, что по мере того как мужчины сокращали потребление алкоголя – в среднем с 29 напитков в неделю до семи – их уровень метаболизма никотина также снижался. Сокращение метаболитов может быть не таким стабильным, но положительный эффект есть.

      via GIPHY

      Поэтому, если кто-то захочет бросить курить, то исследователи смогут помочь им в этом, сократив употребление алкоголя.

      Вывод ученых: употребление алкоголя влияет на метаболизм никотина, зависимость от сигареты и алкоголя лучше лечить вместе.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Алкоголь Лечение
      Источник: 24 Канал
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