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      Неожиданное укрепление гривны в Украине: Нацбанк назвал причину

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      Укрепление гривны в Украине
      Укрепление гривны в Украине / Фото из открытых источников

      В апреле 2019 года украинская гривна укрепилась к доллару на 2,3%, а к евро – на 3,1%. Такое явление связано, в частности, с рекордным количеством иностранных инвестиций в облигации внутреннего государственного займа.

      В макроэкономическом обзоре НБУ говорится, что в апреле на рынке предложение иностранной валюты значительно превышало спрос на нее.

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      За месяц международные резервы пополнились на 300 миллиона долларов, а все благодаря тому, что регулятор покупал валюту на межбанковском валютном рынке.

      В НБУ отметили, что экономическая ситуация на финансовом рынке для стран оставалась благоприятной благодаря смягчению монетарной политики ведущими центральными банками.

      Монетарная политика – это политика государства, через которую определенный орган контролирует объем предложения денег. А все для установления ценовой стабильности, экономического роста, соблюдения уровня безработицы населения на низком уровне.

      К слову, на 3 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Цена американского доллара составит 26 гривен 56 копеек. За один евро придется отдать 29 гривен 78 копеек.

      blog_ava
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      Теги: Доллар-Гривна Финансы НБУ Деньги Валюта Доллар
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