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      Неожиданный поворот: с экс-депутата Лозинского, который убил человека, сняли судимость

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      Виктор Лозинский
      Виктор Лозинский / Liga.net

      Днепровский райсуд Киева снял судимость с бывшего депутата Рады Виктора Лозинского, осужденного за убийство. Он еще в апреле подал заявление с просьбой досрочного снятия судимости.

      Что известно о деле Лозинского?

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      Депутата от БЮТ Виктора Лозинского признали виновным в нанесении тяжких телесных повреждений жителю Кировоградской области Валерию Олейнику, которые привели к гибели последнего.

      Олейник погиб 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области в результате столкновения с нардепом от БЮТ Лозинским, районным прокурором Евгением Горбенко и начальником районного отдела милиции Михаилом Ковальским.

      Против депутата открыли уголовное производство по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение, содеянное способом, который имеет характер особого издевательства, или совершенное группой лиц, также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или совершенное по заказу, или приведшее к смерти потерпевшего".

      В июле 2009 года Верховная Рада лишила Лозинского депутатских полномочий, после чего Печерский райсуд Киева дал разрешение на его задержание и доставку в суд

      Что известно о заключении и освобождении Лозинского?

      Лозинский был объявлен в международный розыск, а 1 марта 2010 года задержан в Киеве. Суд доказал, что экс-нардеп собственноручно выстрелил в Олейника из винтовки, а впоследствии наехал на него на машине, чтобы тот не сбежал. От травм Олейник умер в больнице.

      В апреле 2011 года Лозинскому и его подельникам зачитали приговор. Он получил 15 лет тюрьмы. Умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами в нетрезвом состоянии, сокрытие и фальсификация обстоятельств инцидента, как следствие – опасность для общества. Это далеко не весь перечень факторов, которые повлияли на приговор суда.

      Однако уже в 2012 году БЮТовцу сократили срок заключения. Так, в марте 2014 года Высший спецсуд сократил срок до 10 лет. В июне 2014 года Бориспольский райсуд отпустил Лозинского на свободу по состоянию здоровья, однако уже на следующий день его вернули обратно в колонию.

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      В феврале 2016 года Бориспольский райсуд применил условно-досрочное освобождение к Лозинскому, удовлетворив ходатайство его адвоката. А 6 апреля Апелляционный суд Киевской области подтвердил законность условно-досрочного освобождения Лозинского. 7 апреля 2016 года Лозинский вышел из тюрьмы по "закону Савченко".

      Снятие судимости: что известно

      Лозинский обратился в Днепровский райсуд Киева с заявлением, в котором просил снять с него судимость, указав, что "имеет право на досрочное снятие судимости, поскольку положения статьи УКУ "Снятие судимости до истечения сроков не допускается в случаях осуждения за умышленные тяжкие и особо тяжкие, а также коррупционные преступления", которые ухудшают его положение, на него не распространяются, поскольку не имеют обратного действия во времени.

      Суд снял судимость с Лозинского. Об этом говорится в соответствующем постановлении за 6 мая 2019 года. Его обнародовали в реестре судебных решений.

      На это повлияла, в частности, положительная характеристика Лозинского. Так, сказано, что он зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны.

      "Им была создана агрофирма "Вітчизна-Агро", также он является основателем и владельцем еще нескольких предприятий на территории Голованевского района. За это время неоднократно оказывал волонтерскую помощь бойцам в зоне АТО, за что имеет многочисленные благодарности от благотворительных фондов... Неоднократно оказывал благотворительную помощь образовательным, спортивным и детским учреждениям, религиозным общинам, семьям погибших в зоне АТО и Афганистана, принимает активное участие в работе ветеранских организаций района, постоянно оказывая им материальную поддержку", – говорится в постановлении суда.

      Такие обстоятельства дали суду основания полагать, что после отбытия наказания Лозинский доказал свое исправление.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Судьи Дело Лозинского
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