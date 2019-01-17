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      Все про непереносимость лактозы: кому грозит, причины возникновения, симптомы и лечение

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      Непереносимость лактозы: симптомы, причины, лечение гиполактазии
      Непереносимость лактозы: почему возникает и что делать / 24 канал

      Лактазная недостаточность (ЛН) – это врожденное или приобретенное состояние, когда организм не может переваривать лактозу, вид природного сахара, содержащегося в молоке и молочных продуктах, обусловленный дефектом фермента лактазы с нарушением гидролиза и транспорта лактозы в слизистую оболочку тонкого кишечника.

      Здоровье 24 обратилось к врачу-гастроэнтерологу Медицинского центра Medicover, кандидата медицинских наук Кристины Квит, чтобы выяснить, что такое лактазная недостаточность, почему и у кого возникает, ее симптомы и способы лечения и диагностики.

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      То есть, лактазная недостаточность возникает у людей, чей тонкий кишечник производит недостаточное количество фермента под названием "лактаза", который участвует в переваривании лактозы. Непереносимость лактозы – это лишь клинически-манифестная форма ЛН, которая наблюдается у пациентов с недостаточностью лактазы (гиполактазией).

       
      Врач-гастроэнтеролог Кристина Квит
      Для нашей этнической группы доля возникновения заболевания составляет около 16%. Некоторые исследователи утверждают, что на севере Украины склонность к непереносимости лактозы имеет больший процент населения (до 35%). Однако, точных данных нет, как и нет информации относительно распространенности детской или взрослой недостаточности лактазы, поскольку, не всегда проводится специфическая диагностика или выбор метода дает лишь ответ на вопрос о склонности к формированию лактазной недостаточности”.

      В мире примерно у 75% населения наблюдается гиполактазия в той или иной форме. В основном этой патологией страдают жители стран Азии, Африки (90% населения), Южной Европы (70% жителей) и Южной Америки. В Австралии, странах Северной Европы и Северной Америки первичная врожденная лактазная недостаточность с поздним началом регистрируется с частотой от 5% (в Великобритании) до 17% (в Финляндии и северных районах Франции), в странах Центральной Европы – с частотой 30%, Южной Европы – 70%. В США заболеваемость среди населения достигает 25%, однако зависит от этнической группы, например у выходцев из стран Азии, проживающих в этой стране, и распространенность составляет 75-90%.

      Лактозна недостатність

      90% жителей стран Азии, Африки имеют лактазную недостаточность

      Заболевание с одинаковой частотой наблюдается и у мужчин, и у женщин. Однако у 44% женщин с гиполактазией во время беременности способность к перевариванию лактозы восстанавливается.

      Причины возникновения

      Лактаза есть во всех энтероцитах (клетках) тонкого кишечника, с максимальной его концентрацией в верхнем отделе тонкой кишки. Через 5-6 суток клетки эпителия кишечника полностью обновляются. Высокую активность ферментов расщепления (лактазы, сахаразы, изомальтазы) обеспечивают именно зрелые дифференцированные энтероциты.

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      Врач-гастроэнтеролог Кристина Квит
      “Фермент распределен в ворсинках, а наибольшее его количество локализовано на верхней части ентероцита, которая чаще всего контактирует с пищевыми массами и больше всего вовлечена в процессе пищеварения. Этим обусловлено чаще всего возникновение именно лактазной недостаточности (если сравнить с дефицитом других ферментов) при поражении слизистой оболочки кишечника любого происхождения”.

      Причины, по которым энтероциты (клетки тонкого кишечника) снижают выработку лактазы делятся на первичные и вторичные. В первом случае энтероциты невредимы, а недостаточность возникает из-за дефектов и / или физиологической незрелости ферментных систем (например, у недоношенных детей). Во втором случае лактазная недостаточность возникает вследствие воспалительных или других процессов в организме (воспаление, аллергии, опухоли, оперативные вмешательства), и энтероциты являются поврежденными. Вторичная лактазная недостаточность может быть как временной, так и постоянной.

      Лактозна недостатність

      Бывает вторичная и первичная лактазная недостаточность

      Спровоцировать проявление лактозной непереносимости может и наследственный фактор. В таком случае она может проявиться в любом возрасте: как в первые месяцы жизни, так и в подростковом или же в зрелом возрасте.

      У взрослых уровень лактазы в норме снижается, составляя 5-10% от начального уровня. При этом РНК лактазы обнаруживается лишь в виде очагов в тонком кишечнике. Такая первичная ЛН у взрослых распространена в мире. Возраст, в котором активность лактазы снижается или исчезает, может существенно варьировать. У европейцев высокая активность фермента может сохраняться в течение всей жизни.

      Наиболее частыми причинами развития вторичной ЛН являются:

      • вирусные, бактериальные и паразитарные кишечные инфекции;
      • гастроинтестинальные формы аллергии;
      • атрофические изменения ворсинок кишечника при целиакии;
      • активация условно патогенной микрофлоры при синдроме избыточного бактериального роста, медикаментозных поражениях слизистой оболочки кишечника;
      • Болезнь Уипла;
      • воспалительные заболевания кишечника, которые поражают отделы тонкого (болезнь Крона).

      В таких случаях симптоматика вторичной ЛН наслаивается на симптомы основного заболевания, и диагностика может быть затруднена.

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      Симптомы лактазной недостаточности

      В зависимости от того, сколько лактазы производят железы тонкого кишечника, лактозная непереносимость может проявляться как в умеренной, так и в тяжелой форме. Поэтому одни люди с лактозной непереносимостью не могут употреблять никаких молочных продуктов, а другие могут без проблем в небольших количествах пить молоко и есть молокосодержащие продукты. У них не ухудшается от этого самочувствие и организм не воспринимает лактозу как чужеродный продукт.

       
      Лактазная недостаточность – симптомы
      • вздутие,
      • боль в животе или колики,
      • урчание в животе,
      • чрезмерное газообразование,
      • жидкий стул или диарея,
      • тошнота (рвота).

      Основные симптомы непереносимости появляются через полчаса (порой до двух часов) после употребления продукта с лактозой.

      Чтобы узнать, эти ли симптомы стали реакцией на лактозу, следует на время исключить из рациона молоко и молочные продукты. Если симптомы исчезнут, рекомендуется возобновить употребление этих продуктов в небольших количествах и проследить за реакцией организма.

      Основным клиническим проявлением лактазной недостаточности является непереносимость молока и молочных продуктов.

       
      Врач-гастроэнтеролог Кристина Квит
      “В некоторых случаях гиполактазия сопровождается внекишечными симптомами, возникающими после употребления молока: резкая общая слабость, потливость, тахикардия, озноб, головная боль, головокружение, боли в области сердца, экстрасистолия. Заболевание может усложняться остеопенией (снижение плотности костных тканей)”.

      В зависимости от степени клинических проявлений выделяют несколько групп пациентов, страдающих гиполактазией:

      • которые могут употреблять до 200 мл молока (без клинических проявлений) и полностью переносят продукты, содержащие кислое молоко. Таких 5-12%.

      • которые не переносят молоко, но могут употреблять в умеренном количестве кисломолочные продукты (кефир, простоквашу, ряженку, йогурт). На эту группу приходится 10-12% пациентов.

      • которые не переносят не только молоко, но и кисломолочные продукты (кефир, простоквашу, ряженку, йогурт). Это основная группа – 60-70%.

      • у которых выраженные проявления лактазной недостаточности появляются уже после приема 2-4 г лактозы. Таких есть 4-5%.

      Лактозна недостатність

      Основным проявлением лактазной недостаточности является непереносимость молока

      Лечение лактазной недостаточности

      Основным лечением пациентов с абсолютной лактазной недостаточностью (алактазия) является полный отказ от употребления молока и молокосодержащих продуктов. Параллельно проводится терапия, направленная на коррекцию дисбактериоза кишечника (по необходимости), заместительная терапия (использование препаратов лактазы) и симптоматическое лечение.

       
      Врач-гастроэнтеролог Кристина Квит
      “А пациенты с незначительной степенью гиполактазии без вреда для здоровья могут употреблять небольшие количества нежирного молока (до 100-150 мл в сутки). В таких случаях позволяют прием молока не натощак, медленно, малыми порциями не более 1-2 раз в неделю. Ограничения снимаются при повышении выносливости организма к молочным продуктам”.

      При вторичной лактазной недостаточности внимание уделяется лечению основного заболевания. Степень ограничения потребления молока и молочных продуктов в этом случае является индивидуальным, а снижение количества лактозы в диете является временным – до восстановления слизистой оболочки тонкой кишки.

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      При подтвержденной лактозной непереносимости следует отказаться от молока, сливок, сгущенного молока, мороженого – от продуктов с самым высоким содержанием лактозы. Эти продукты можно потреблять либо безлактозными, либо приготовленными на основе соевого молока. А вот кефир, йогурты, творог, простоквашу, ряженку, масло, твердые сыры – можно пробовать. Ведь в этих продуктах содержится мало лактозы, которая теряется в процессе сквашивания в молочную кислоту. А при изготовлении сыра еще одна часть лактозы выливается вместе с сывороткой.

      Продукты, содержащие большое количество лактозы (в том числе и скрытой)

      • молоко и молочные продукты
      • колбасные изделия в упаковке, включая вареный окорок
      • супы в пакетах
      • готовые соусы
      • хлебобулочные изделия
      • ореховая паста
      • мороженое
      • панировочные сухари
      • торты и пироги
      • галушки
      • крокеты с сыром
      • гамбургеры и чизбургеры
      • ветчина
      • кетчуп, горчица, майонез
      • усилители вкуса
      • вяжущий компонент для приготовления соусов
      • подсластители в готовых упакованных продуктах
      • сгущенное молоко
      • сыпучие специи, бульоны
      • шоколадные батончики, сладости типа леденцов, шоколад (исключение составляют некоторые сорта горького шоколада)
      • какао-порошок
      • пищевые добавки
      • светлые соусы
      • пудинги, супы-пюре
      • пончики и омлеты
      • картофельное пюре
      • сахарин в таблетках.

      Продукты, которые не содержат лактозу и могут употребляться без ограничений

      • фрукты, овощи
      • повидло
      • мед
      • кофе и чай
      • растительное масло
      • фруктовые и овощные соки
      • вермишель
      • соевое молоко и соевые напитки
      • мясо, рыба
      • куриное яйцо
      • любой вид сахара, кроме молочного (сорбит, фруктоза)
      • жидкий сахарин
      • картофель
      • бобовые
      • зерно
      • сиропы
      • соль
      • орехи
      • алкогольные напитки.

      Лактазна недостатність

      В кисломолочных продуктах гораздо меньше лактозы

       
      Врач-гастроэнтеролог Кристина Квит
      “Также, при необходимости назначаются ферментные препараты, расщепляющие лактозу, что содержат пищевые волокна (особенно пектин) и повышают активность лактазы. С этой целью у пациентов с выраженными симптомами лактазной недостаточности применяются препараты лактазы, которые принимаются одновременно с молочной пищей”.

      Иногда требуется введение дополнительных источников кальция и витамина D или других микроэлементов и витаминов, нехватка которых установлена анализами. Все методы лечения должны быть назначены врачом и корректироваться по мере улучшения лактазного усвоения.

      Диагностика лактазной недостаточности

      Если после стакана молока вы однажды почувствовали тошноту, это еще не означает, что у вас есть лактозная непереносимость. Однако если ощущение тошноты и дискомфорт возникают постоянно после употребления молока, мороженого или молочных продуктов, есть опасность того, что ваш организм не переносит лактозу.

      Первым шагом диагностики является определение типа лактозной непереносимости – анализ крови на наличие маркеров, свидетельствующих о наследственной предрасположенности или носительстве. Он засвидетельствует, что у вас есть склонность к лактазной недостаточности и наследование генов, которые отвечают за определенный ее тип (с сохранением функции энтероцитов и лактазной активности или нет). Но это не значит, что у вас уже есть лактозная непереносимость.

      Лактозна недостатність

      Основным лечением пациентов с лактазной недостаточностью является отказ от употребления молока

      Самым точным тестом, который даст ответ на этот вопрос, является дыхательный водородный тест. Его можно сделать в Медицинском центре Medicover.

      Этот тест способен выявить не только лактазную недостаточность, но и чрезмерный бактериальный рост в тонком кишечнике, что также требует лечения и нередко маскируется проявлениями других гастроэнтерологических заболеваний.

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      За 24 часа до проведения исследования пациентам не рекомендуют употреблять бобовые, большое количество яблок, лука, капусты, свежевыпеченного хлеба и другой "тяжелой" пищи. Положительные результаты водородного дыхательного теста указывают на недостаточное количество фермента лактазы, поэтому больные дети требуют назначения заместительной терапии.

       
      Врач-гастроэнтеролог Кристина Квит
      “Внимательно прислушайтесь к своему организму. Много людей говорят, что не любят молоко с детства. Часто так проявляется первичная или вторичная лактазная недостаточность. Организм таким образом отталкивает от себя неприятные продукты и маскирует это под "не смакование", а на самом деле, помнит, от чего ему было плохо. Важно, при первых симптомах – обращаться к врачу, чтобы пролечить вероятное воспаление или другую причину и не дать процессу развиться и прогрессировать. На время, пока есть непереносимость лактозы – не нужно нагружать организм лактозовместительными продуктами или дополнительно принимать ферментные препараты для ее усвоения”.

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      Автор: Александр Бевза
      Теги: Лечение Здоровье Публикации Статьи Медицина Желудочно-кишечный тракт
      Источник: Здоровье 24
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