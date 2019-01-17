Все про непереносимость лактозы: кому грозит, причины возникновения, симптомы и лечение
Лактазная недостаточность (ЛН) – это врожденное или приобретенное состояние, когда организм не может переваривать лактозу, вид природного сахара, содержащегося в молоке и молочных продуктах, обусловленный дефектом фермента лактазы с нарушением гидролиза и транспорта лактозы в слизистую оболочку тонкого кишечника.
Здоровье 24 обратилось к врачу-гастроэнтерологу Медицинского центра Medicover, кандидата медицинских наук Кристины Квит, чтобы выяснить, что такое лактазная недостаточность, почему и у кого возникает, ее симптомы и способы лечения и диагностики.
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То есть, лактазная недостаточность возникает у людей, чей тонкий кишечник производит недостаточное количество фермента под названием "лактаза", который участвует в переваривании лактозы. Непереносимость лактозы – это лишь клинически-манифестная форма ЛН, которая наблюдается у пациентов с недостаточностью лактазы (гиполактазией).
В мире примерно у 75% населения наблюдается гиполактазия в той или иной форме. В основном этой патологией страдают жители стран Азии, Африки (90% населения), Южной Европы (70% жителей) и Южной Америки. В Австралии, странах Северной Европы и Северной Америки первичная врожденная лактазная недостаточность с поздним началом регистрируется с частотой от 5% (в Великобритании) до 17% (в Финляндии и северных районах Франции), в странах Центральной Европы – с частотой 30%, Южной Европы – 70%. В США заболеваемость среди населения достигает 25%, однако зависит от этнической группы, например у выходцев из стран Азии, проживающих в этой стране, и распространенность составляет 75-90%.
90% жителей стран Азии, Африки имеют лактазную недостаточность
Заболевание с одинаковой частотой наблюдается и у мужчин, и у женщин. Однако у 44% женщин с гиполактазией во время беременности способность к перевариванию лактозы восстанавливается.
Причины возникновения
Лактаза есть во всех энтероцитах (клетках) тонкого кишечника, с максимальной его концентрацией в верхнем отделе тонкой кишки. Через 5-6 суток клетки эпителия кишечника полностью обновляются. Высокую активность ферментов расщепления (лактазы, сахаразы, изомальтазы) обеспечивают именно зрелые дифференцированные энтероциты.
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Причины, по которым энтероциты (клетки тонкого кишечника) снижают выработку лактазы делятся на первичные и вторичные. В первом случае энтероциты невредимы, а недостаточность возникает из-за дефектов и / или физиологической незрелости ферментных систем (например, у недоношенных детей). Во втором случае лактазная недостаточность возникает вследствие воспалительных или других процессов в организме (воспаление, аллергии, опухоли, оперативные вмешательства), и энтероциты являются поврежденными. Вторичная лактазная недостаточность может быть как временной, так и постоянной.
Бывает вторичная и первичная лактазная недостаточность
Спровоцировать проявление лактозной непереносимости может и наследственный фактор. В таком случае она может проявиться в любом возрасте: как в первые месяцы жизни, так и в подростковом или же в зрелом возрасте.
У взрослых уровень лактазы в норме снижается, составляя 5-10% от начального уровня. При этом РНК лактазы обнаруживается лишь в виде очагов в тонком кишечнике. Такая первичная ЛН у взрослых распространена в мире. Возраст, в котором активность лактазы снижается или исчезает, может существенно варьировать. У европейцев высокая активность фермента может сохраняться в течение всей жизни.
Наиболее частыми причинами развития вторичной ЛН являются:
• вирусные, бактериальные и паразитарные кишечные инфекции;
• гастроинтестинальные формы аллергии;
• атрофические изменения ворсинок кишечника при целиакии;
• активация условно патогенной микрофлоры при синдроме избыточного бактериального роста, медикаментозных поражениях слизистой оболочки кишечника;
• Болезнь Уипла;
• воспалительные заболевания кишечника, которые поражают отделы тонкого (болезнь Крона).
В таких случаях симптоматика вторичной ЛН наслаивается на симптомы основного заболевания, и диагностика может быть затруднена.
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Симптомы лактазной недостаточности
В зависимости от того, сколько лактазы производят железы тонкого кишечника, лактозная непереносимость может проявляться как в умеренной, так и в тяжелой форме. Поэтому одни люди с лактозной непереносимостью не могут употреблять никаких молочных продуктов, а другие могут без проблем в небольших количествах пить молоко и есть молокосодержащие продукты. У них не ухудшается от этого самочувствие и организм не воспринимает лактозу как чужеродный продукт.
• боль в животе или колики,
• урчание в животе,
• чрезмерное газообразование,
• жидкий стул или диарея,
• тошнота (рвота).
Основные симптомы непереносимости появляются через полчаса (порой до двух часов) после употребления продукта с лактозой.
Чтобы узнать, эти ли симптомы стали реакцией на лактозу, следует на время исключить из рациона молоко и молочные продукты. Если симптомы исчезнут, рекомендуется возобновить употребление этих продуктов в небольших количествах и проследить за реакцией организма.
Основным клиническим проявлением лактазной недостаточности является непереносимость молока и молочных продуктов.
В зависимости от степени клинических проявлений выделяют несколько групп пациентов, страдающих гиполактазией:
• которые могут употреблять до 200 мл молока (без клинических проявлений) и полностью переносят продукты, содержащие кислое молоко. Таких 5-12%.
• которые не переносят молоко, но могут употреблять в умеренном количестве кисломолочные продукты (кефир, простоквашу, ряженку, йогурт). На эту группу приходится 10-12% пациентов.
• которые не переносят не только молоко, но и кисломолочные продукты (кефир, простоквашу, ряженку, йогурт). Это основная группа – 60-70%.
• у которых выраженные проявления лактазной недостаточности появляются уже после приема 2-4 г лактозы. Таких есть 4-5%.
Основным проявлением лактазной недостаточности является непереносимость молока
Лечение лактазной недостаточности
Основным лечением пациентов с абсолютной лактазной недостаточностью (алактазия) является полный отказ от употребления молока и молокосодержащих продуктов. Параллельно проводится терапия, направленная на коррекцию дисбактериоза кишечника (по необходимости), заместительная терапия (использование препаратов лактазы) и симптоматическое лечение.
При вторичной лактазной недостаточности внимание уделяется лечению основного заболевания. Степень ограничения потребления молока и молочных продуктов в этом случае является индивидуальным, а снижение количества лактозы в диете является временным – до восстановления слизистой оболочки тонкой кишки.
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При подтвержденной лактозной непереносимости следует отказаться от молока, сливок, сгущенного молока, мороженого – от продуктов с самым высоким содержанием лактозы. Эти продукты можно потреблять либо безлактозными, либо приготовленными на основе соевого молока. А вот кефир, йогурты, творог, простоквашу, ряженку, масло, твердые сыры – можно пробовать. Ведь в этих продуктах содержится мало лактозы, которая теряется в процессе сквашивания в молочную кислоту. А при изготовлении сыра еще одна часть лактозы выливается вместе с сывороткой.
Продукты, содержащие большое количество лактозы (в том числе и скрытой)
• молоко и молочные продукты
• колбасные изделия в упаковке, включая вареный окорок
• супы в пакетах
• готовые соусы
• хлебобулочные изделия
• ореховая паста
• мороженое
• панировочные сухари
• торты и пироги
• галушки
• крокеты с сыром
• гамбургеры и чизбургеры
• ветчина
• кетчуп, горчица, майонез
• усилители вкуса
• вяжущий компонент для приготовления соусов
• подсластители в готовых упакованных продуктах
• сгущенное молоко
• сыпучие специи, бульоны
• шоколадные батончики, сладости типа леденцов, шоколад (исключение составляют некоторые сорта горького шоколада)
• какао-порошок
• пищевые добавки
• светлые соусы
• пудинги, супы-пюре
• пончики и омлеты
• картофельное пюре
• сахарин в таблетках.
Продукты, которые не содержат лактозу и могут употребляться без ограничений
• фрукты, овощи
• повидло
• мед
• кофе и чай
• растительное масло
• фруктовые и овощные соки
• вермишель
• соевое молоко и соевые напитки
• мясо, рыба
• куриное яйцо
• любой вид сахара, кроме молочного (сорбит, фруктоза)
• жидкий сахарин
• картофель
• бобовые
• зерно
• сиропы
• соль
• орехи
• алкогольные напитки.
В кисломолочных продуктах гораздо меньше лактозы
Иногда требуется введение дополнительных источников кальция и витамина D или других микроэлементов и витаминов, нехватка которых установлена анализами. Все методы лечения должны быть назначены врачом и корректироваться по мере улучшения лактазного усвоения.
Диагностика лактазной недостаточности
Если после стакана молока вы однажды почувствовали тошноту, это еще не означает, что у вас есть лактозная непереносимость. Однако если ощущение тошноты и дискомфорт возникают постоянно после употребления молока, мороженого или молочных продуктов, есть опасность того, что ваш организм не переносит лактозу.
Первым шагом диагностики является определение типа лактозной непереносимости – анализ крови на наличие маркеров, свидетельствующих о наследственной предрасположенности или носительстве. Он засвидетельствует, что у вас есть склонность к лактазной недостаточности и наследование генов, которые отвечают за определенный ее тип (с сохранением функции энтероцитов и лактазной активности или нет). Но это не значит, что у вас уже есть лактозная непереносимость.
Основным лечением пациентов с лактазной недостаточностью является отказ от употребления молока
Самым точным тестом, который даст ответ на этот вопрос, является дыхательный водородный тест. Его можно сделать в Медицинском центре Medicover.
Этот тест способен выявить не только лактазную недостаточность, но и чрезмерный бактериальный рост в тонком кишечнике, что также требует лечения и нередко маскируется проявлениями других гастроэнтерологических заболеваний.
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За 24 часа до проведения исследования пациентам не рекомендуют употреблять бобовые, большое количество яблок, лука, капусты, свежевыпеченного хлеба и другой "тяжелой" пищи. Положительные результаты водородного дыхательного теста указывают на недостаточное количество фермента лактазы, поэтому больные дети требуют назначения заместительной терапии.
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