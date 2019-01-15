НЕПОБЕДИМЫЕ. Фехтовальщица Наталья Морквич о мечтах, заработках, фотосессиях и любви к золоту

Если бы была супергероиней, то хотела бы хорошо драться, как Джеки Чан. Никогда не участвовала в драках, поэтому хочу иметь такую силу, чтобы почувствовать как это биться.

Наталья Морквич (родилась 15 января 1992 года) – целеустремленная, с характером и скромная фехтовальщица на колясках, которая не любит большого внимания к себе. Боится высоты и змей. Любит слушать группы "Океан Эльзы" и "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", а также Арсена Мирзояна. Любимый фильм "Семь жизней" – это трогательная история об искуплении за собственную вину. Любит сладкое и вареники. Обладательница более сотни наград в украинских и международных соревнованиях. Многократная призерка Кубка мира по фехтованию на колясках. Чемпионка и призер Европы и мира, участница Паралимпиады в Рио 2016 года. Заслуженная спортсменка Украины. Тренеры – Андрей и Светлана Колесниковы.

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В 15-летнем возрасте из-за ДТП Наталья потеряла ногу, но не сдалась. Она начала новую жизнь. Теперь 27-летняя красавица является одной из лучших фехтовальщиц Украины и мира.

О детстве

Я была обычным ребенком, очень-очень скромной и тихой, боялась что-то сказать, хорошо училась. Любила велосипеды. С первого класса училась в селе, поэтому всегда были горы и санки. В селе училась с первого до пятого класса. В селе было классно – это же Карпаты. Село приучило к физическому труду, так как это картофель, сено, все делали, обрабатывали. Я никогда не стесняюсь, что из села. Хорошо что этот опыт у меня был. Иногда люди этого стесняются, а я наоборот говорю, что это классно.

Спортом не интересовалась. До ДТП я один раз видела по телевизору фехтование и подумала "что это такое, что они там машут, я бы никогда таким не занималась". Это была мысль, которую я запомнила, потому что она была незадолго до аварии, а потом я пришла на фехтование. Никогда не нужно себе говорить, что ты не должен тем или иным стать.

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Была упорной девочкой. Если мне говорили: ты этого не сделаешь, то это меня мотивировало. Сделать это для себя, чтобы доказать "Я могу!", буду идти до последнего.

О профессии

Ребенком хотела быть артисткой. Очень любила танцевать, но никогда не думала, что буду танцовщицей, а вот артисткой хотела. До аварии я не думала, кем точно хочу стать. Но склонялась к чему-то юридическому: адвокатом, работать в судье. Была в таком возрасте, что еще не надо было точно выбирать.

Когда уже начала заниматься спортом, то мне сказали, что с юридического меня выгонят через год. Так много сборов, тренировок и из-за моего отсутствия я не смогу "выучиться". Мне сказали идти на журналистику: спорт, журналистика, телевидение и тому подобное. Пошла на спортивную журналистику, отучилась, но душа у меня к этому не лежит. Не была бы хорошим журналистом. Никогда не работала, что-то писала разве что на практике. Считаю, что в жизни надо заниматься тем, что приносит удовольствие. Я не получала удовольствие, мне не нравилось, что пишу, что доношу, и это не правильно было бы работать по специальности. Так работа не должна происходить.

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Со мной учились люди, которые потом работали в Киеве. Назар Милиневич (работает на канале НТА – прим. ред.) был однокурсником. Есть девушки, которые в Стрые работают. Но большинство из тех, что знаю, не работают по специальности.

О травме

Был период, когда для меня это было трудно. Я не смогла это принять и смириться. И каждый раз это вспоминать... Сейчас уже привыкла о ней говорить. Воспринимаю себя такой, как я есть. Не хочу существовать, хочу жить и наслаждаться жизнью. Возможно это моя особенность. Без чего в жизни не случилось бы того, что есть сейчас. Не скажу, что жалею, но иногда есть мысли, а какой я бы была, кем бы я была, как бы сложилась моя жизнь. Мне это интересно, но прямо таких моментов, что я бы хотела, чтобы все было по другому – НЕТ. Я всегда говорю "без поражений не бывает побед". Чтобы почувствовать вкус побед, нужно понимать, что должны быть поражения. Если человек сразу и постоянно выигрывает, то он не имеет того удовольствия, к которому идет.

Я не понимала, для чего мне нужна инвалидная коляска. Никогда раньше не сталкивалась с инвалидностью. Если человек не ходит, значит он на коляске. Почему это я должна садиться в нее? Это для меня было определенным шоком, сказала, что не хочу ее видеть. Когда пришла на фехтование, то меня это (сидеть в инвалидной коляске) испугало.

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О виновнике ДТП и следствии

Когда случилось ДТП, то мне могли спасти ногу, если бы машина остановилась и отвезли меня в больницу или медпункт, или перевязали ногу. Они убежали. Мы два года судились, требовали моральной компенсации, потому что протезы очень дорогие. Я росла и каждые два года покупать мне что-то лучше – это надо иметь средства. За время суда у нас сменилось много следователей, нам угрожали. Домой приходил следователь и говорил "у вас есть еще сын, с ним может что-то случиться". Он выплатил моральную компенсацию.

Его (виновника ДТП – прим. ред.) видела у судьи. Помню хорошо этот момент. Первое, что я сказала в больнице, когда пришла в себя "Я хочу его увидеть и посмотреть в глаза". Я понимала, что уже ничего не изменишь, но хотела, чтобы он пришел и извинился. Понимала, что может он испугался, их было пятеро, они были в состоянии алкогольного опьянения, возможно наркотического, он уже был судим. Все детали скутера исчезли, мои джинсы тоже пропали. Пришел следователь, я 15-летний ребенок лежу и искренне рассказываю, что случилось, а в ответ слышу "ты психически больна". Свидетели (3 человек) тоже исчезли.

О медсестре

Почему о ней говорю. Думаю, что такие случаи случаются неоднократно. И если какая-то медсестра прочитает это, то в следующий раз не будет стоять со стороны и смотреть, а хоть что-то сделает. Я понимаю когда человек, который никогда не сталкивался с этим, боится, но когда это медсестра, то мне не понятно.

О другом участнике ДТП

Мы с ним дружим до сих пор. Я не помню наше первое общение после аварии. Он чувствовал за собой вину. Но его вины вообще не было. Если бы он в последние момент не свернул, то, возможно, нас бы не было. Но помню, как в первый или второй день после того, как очнулась, я ему написала СМС: "Ты не волнуйся, мы с тобой обязательно еще покатаемся". Так его мама рассказывала, что он сидел, и как прочитал, то его начало трясти. Я никогда не могла позволить себе сказать, что это была его вина.

О велосипеде

После аварии однажды пробовала ехать, но у меня плохой велосипед. Я сейчас на протезе, где есть функция велосипед – там можно включить такую функцию, чтобы колено быстрее двигалось, и кататься. Конечно, я бы пробовала. Но у нас такой вид спорта, что тренеры много чего запрещают, чтобы не травмировалась (руки, локти – это самое ценное что у нас есть). Была на беговых протезах (меня пригласили протестировать): упала, плакала, что побила протез, упала на руку, то тренер чуть с ума не сошла. Думаю, где-то когда-то, когда очень захочу, то я поеду. Но еще мечтаю прыгнуть с парашютом. До Токио не могу. А вот после пойду. Сейчас два года отборочного этапа на Парлимпийские игры. Каждый старт – это отборочные очки для получения лицензии. Поэтому не могу рисковать.

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О возвращении в школу

В школу вернулась через год. Могла бы и быстрее, но прошло много операций. Надо было, чтобы зажили раны. Привыкнуть к протезу. Я очень хорошо помню этот момент – такое впечатление, что ты снова учишься ходить. Это сложно, трудно принять эту картину, я была к этому не готова. Через три месяца я встала на протез. Это было 13 декабря, на Андрея. У меня брат Андрей, к нам пришли гости, а я как раз встала на протез.

До травмы, когда Наталья что-то хотела от родителей, то сразу получала. Они опекали и делали все, что Наталья хочет. Теперь ситуация впервые изменилась. Хотела продолжить обучение дома, а мама сказала идти в 11-й класс школы. Я не хотела, но мама настаивала. Не понимала, что с ней происходит. Она всегда шла мне навстречу, а тут такая категоричная. Спасибо ей за это.

Я пошла в школу, пошла к репетитору, поступила на журналистику. Все очень быстро произошло. Наверное если бы они (родители – прим. ред.) меня тогда не подтолкнули, у меня бы остались большие комплексы, и сама бы не двигалась. Комплексовала идти в школу, как на меня будут смотреть. Но все было хорошо. Не люблю, когда меня жалеют. Это худшее, что может быть. Я нормально живу, занимаюсь тем, что нравится, никогда не было в этом потребности. Бывало кто-то подойдет с фразой "Ты такая молодец", я благодарю, но на самом деле думаю "Для чего?".

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Об одноклассниках

Когда вернулась в школу, то мой класс расформировали. Многие дети из моего класса ушли, и меня с 9-В перевели в 10-Б. Все меня поддерживали, что мой старый класс, что новый. Когда я лежала в больнице, то ко мне приходил и старый класс, и новый. Иван Нави (известный певец, настоящее имя Иван Сяркевич – прим. ред.), это мой одноклассник, с которым я сидела за одной партой, постоянно носил мой рюкзак, и в деревню ездил. Когда с подружками чаевничали, он пел и веселил нас. Часто сам приходил. Постоянно был у меня дома, пел. Я не сидела сама, каждый вечер дома были друзья, одноклассники. Это помогало не оставаться в негативе. Они важную роль сыграли в свое время. Сначала не знали с какой стороны помочь, старались по максимуму, но не было слишком много опеки.

О поддержке

Очень благодарна родителям и брату. У меня были комплексы, не хотела идти на улицу. Думала, что не такая, что все будут смотреть. Они заставляли выходить. Наверное, так и надо, чтобы родители не держали таких детей на дому, а отправляли в общество. Чтобы они чувствовали себя нормальными. Когда они не выходят и ничем не занимаются, а потом раз выйдут, кто-то не так глянет – и все. Они получают психологическую травму, и потом становится еще хуже.

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Родители очень радуются моим достижениям. Очень-очень сильно поддерживают. Было такое, что мама по несколько раз на день звонила, когда была на сборах. Я уже говорила прекратить: "у меня ничего не изменилось, я поужинала". Мы каждый день созваниваемся, когда я на соревнованиях и сборах. С братом реже контактирую, он более конкретный: "тебе что-то нужно?" и все. Он в любое время меня может поддержать и помочь. Я очень рада, что у меня именно такая семья, которая не дала мне волю, чтобы я расслабилась и ничего не делала в этой жизни. Когда надо было "надавить", они это сделали. Они всегда поддерживали и радовались за меня, что я что-то делаю, не сижу на месте, не смотрю фильмы и ем чипсы.

За меня всегда переживают друзья. Есть незнакомые люди, которые пишут в соцсетях и благодарят или поддерживают. Писала одна мама: "У меня дочь едет не первые соревнования. Что вы можете посоветовать?". И это так волнительно. Не знаешь, что сказать ребенку, чтобы все хорошо было. Приятно, когда незнакомый человек тратит свое время и пишет тебе, поздравляет.

Об инклюзивных классах

Это идеально. Не должно быть какой-то разницы между людьми, и это не потому, что я такая. Не знаю, как бы я это воспринимала, если бы со мной все было хорошо. Нам часто говорят фразы "вы сильные", "вы молодцы". Когда бы с тобой это случилось, ты тоже был бы сильным! Мы должны быть сильными. Я рада, что так есть, что нет разницы, и все учатся в равных условиях.

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О фехтовании

Была на протезном, и меня спросили: "Ты не хочешь заниматься спортом?". Ответила, что хочу, потому что думала, что сказали просто так. Когда пришла во второй раз, то мне дали номер телефона: "бери звони, тебя уже ждут".

Думала, что буду иметь выбор. В школе очень любила баскетбол и волейбол. Я хорошо играла, и уже думала "будет у меня волейбол", хотя не представляла как это должно быть. Созвонилась с тренером, приехала в секцию, зашла в зал и не понимала, что происходит. Это было фехтование! Я увидела коляски и у меня случился ступор. Какие коляски? Для чего мне коляска? Но начали говорить, пришел Андрей Демчук, он как всегда "разрядил" ситуацию. Дали мне рапиру. Ее мало кто с первого раза берет правильно. Я взяла правильно, и тренер сказал: "Значит что-то будет".

Пообещала прийти. Думала раз приду, попробую... Пришла, имела индивидуальный урок. Когда садилась на кресло, то было неудобно, боялась, но когда уже села, то почувствовала, что комфортно. Получила первый урок, потом второй... сказали, что прививки от НЕ фехтования у меня нет, поэтому буду фехтовать. Как-то все так затянулось, что через несколько месяцев поехала на открытый Кубок Белоруссии. Выиграла там серебро и бронзу – это мои первые медали. Это дало мне стимул. Я почувствовала, что могу. Мне понравилось. Было классно. Я не могу сказали, что влюбилась в фехтование, мне нравилось и все. Регулярно тренировалась. А уже вау-вау-вау фехтование стало позже.

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Фехтование помогло адаптироваться. Я начала выезжать на сборы, встречаться с такими людьми, как я, и понимала, что можно так жить и все будет нормально. В начале трудно было сказать, какой я буду спортсменкой.

Был момент, когда я поняла, что я не могу больше без фехтования, что это больше, чем просто спорт. Это моя жизнь, моя вторая семья. Мы и Пасху неоднократно в дороге или на соревнованиях встречали. Много времени проводим вместе, у нас хорошие теплые отношения. Но каждый хочет быть фаворитом в сборной.

В начале было не привычно фехтовать в коляске. Иногда было желание привстать. Вчера (11 января – прим. ред.) пришли ко мне ребята, здоровые фехтовальщики. Они садятся в коляску и фехтуют со мной для спарринга. Так они в некоторых моментах вставали, забывая, что надо сидеть. У них от непривычки. Но я не была в здоровом фехтовании, поэтому такого большого желания встать не было. Я сначала не могла понять для чего коляска, почему нельзя было по-другому. Но по-другому и не получается, для всех должны быть равные условия.

Многие думали, что я занимаюсь фехтованием недолго. Что как и все дети, поиграюсь и все. Не верили, что я стану профессиональной спортсменкой.

Спорт помог повзрослеть. Я считаю, что я на своем месте. Люблю это, получаю удовольствие. Это лучшее, когда человек кайфует от того, что делает. Мне тренер говорит, что я прирожденная фехтовальщица.

Я планирую поступать и учиться на тренера. Если закончу со спортом, то вижу себя тренером. Стараюсь смотреть на вещи осознанно и понимать, что есть и будет на самом деле.

После прихода в спорт стала не такой замкнутой, знаю чего хочу в этой жизни, более упрямая, целеустремленная. Раньше была спокойной тихой девочкой. Всегда толерантна, всех уважаю, но теперь, если мне хамят, то в ответ не всегда промолчу.

В день соревнований не думаю о фехтовании, стараюсь отбросить вопросы "выиграю?", "не выиграю?", "какое место?". Стараюсь слушать музыку, смотрю на соревнования ребят.

Для меня не имеет значения какой рукой фехтует соперница. Светлана Николаевна левша, поэтому дает уроки левой, Андрей Витальевич – правша, как и я. Поэтому проблем у меня нет. Есть спортсмены, которым трудно подстроиться, но это где-то на психологическом уровне.

О наградах

Помню свою первую международную медаль: в составе сборной во время своих первых соревнований сразу завоевала бронзу в фехтовании на сабле. Говорила "да я ее в рамку поставлю". Это было очень круто.

Есть две эмоциональные медали. У нас очень конкурентные китайцы, что в сабле, что в рапире. На соревнованиях в ОАЭ, когда увидела сетку соревнований, то первая спортсменка из Франции не была проблемой. А вторая из Китая – думаю, все, не выиграю. Но выиграла у нее, потом снова представительница Китая – победила. Вся дальнейшая сетка – это были китаянки. Второй я проигрывала 14:9 и уже не было веры в победу, но в конце счет был 14:15 в мою пользу. Очень хорошо помню эти уколы, боль, эмоции тренера. Правда в полуфинале проиграла китаянке, ведя по ходу схватки. Поэтому эта бронза на вес золота. Одна из самых крутых. Люблю медали, которые несут за собой хорошие бои. Бывают золотые медали, но сетка была легкой. Такие медали не очень ценю. Лучше бронза, но добытая в борьбе.

О платьях и юбках

Я в детстве была девочкой-пацанкой. Всегда ходила в кроссовка, шортах, футболке. Чтобы платье одеть – нееее. Где-то когда-то могла, но меня заставляли, чтобы сфотографироваться в школе. После ДТП, когда я уже смогла пойти в магазин, первое, что "попалось" на глаза – это платье. Я его увидела и подумала "я же не смогу его надеть". Это желание его надеть было сильным, когда ты хочешь, но не сможешь. Я старалась отпускать такие мысли. Когда-то даже читала, что нога вырастет, и даже немножко верила в это. В начале было неприятно, что не смогу одеть. Но пришло понимание, что я не люблю так одеваться.

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Сейчас ношу платья и юбки. После Паралимпиады в Рио 2016 года государство оплатило мне, Андрею Демчуку и Евгении Бреус протезы. После этого начала чувствовать себя по-другому. На сборы идешь, а другие восторженно "ты видела, видела, какой крутой протез".

Я это переборола в себе. Раз вышла в шортах, так люди с разных сторон постоянно смотрели, постоянно оборачивались. Это было немного смешно, немного неприятно. Представьте себе, 30 градусов жары, когда я еще стеснялась, то был поролон, джинсы, носки, кроссовки. Это был "трындец", очень жарко и тяжело было.

75% времени я на тренировках, поэтому особо никуда в платье не пойдешь. Одеваю в основном заграницей на соревнования. У нас пробовала пару раз надевать и выходить, но люди совсем по-другому реагируют, чем заграницей. Эти все взгляды, могли когда-то и сломать. Люди так пялятся, будто я робокоп. Сейчас мне в кайф выходить в люди и показывать все так, как есть.

Об обеспечении

В начале использовала форму и инвентарь, которые остались от спортсменов, которые уже закончили соревноваться. Кое-что я покупала сама, на сборы и соревнования ездила за свои средства. Даже когда я была уже чемпионкой Украины, меня все равно не вывозили на международные соревнования. Постоянно говорили, что поеду, но не брали.

В 2013 году меня взяли в сборную, и с этого времени я только с двух этапов вернулась без медали (вторые соревнования, которые были в Польше, и Паралимпиада в Рио). С тех пор проблем с обеспечением нет.

О своем дне

Если на сборах, то в 7 часов просыпаемся. В 7:45 идем на прогулку, 8:30 – завтрак. Возвращаемся в номер, и в 9:15 идем на тренировку, в 10:00 начало тренировки, которая длится до 12:30-13:00. В полвторого у нас обед. Приходим в номер, идем в душ, спим (обеденный сон). И снова тренировка до семи вечера. Далее ужин, душ и свободное время. Отбой у нас в 23:00: можно не спать, но обязательно быть в номере. Так у нас проходят две недели, есть один выходной. А дальше вылет на соревнования. У нас нет такой сильной дисциплины. Но такой график хороший.

Если нет сборов, то мы всегда тренируемся в понедельник, среду и пятницу в четыре или пять вечера. Но так как мой тренер не выезжает со мной на сборы, то я тренируюсь каждый день.

О Паралимпиаде в Рио 2016

После Паралимпиады в Рио было много эмоций. До того я привыкла, что всегда имею медаль. Многие возлагали большие надежды на меня. Все говорили – ты "возьмешь", и это давило. И последний старт перед Паралимпиадой я взяла два золота и серебро. Понимала, что у каждого спортсмена есть спад, понимала, что где-то он да будет, только бы не в Рио. Не справилась со своим психологическим состоянием. За день до выступления расплакалась, и все мои эмоции и мандраж прошли. Это плохо, если бы была в том мандраже, то лучше бы выступила. Еще наверняка так плохо на международной арене не выступала, как выступила в Рио. Это меня сильно задело, и были мысли бросить фехтование.

Это нельзя проанализировать. Там выигрывает не тот, кто более техничен. Выигрывает тот, кому больше "пофиг". Проиграла тем спортсменам, которые в последний момент залезли в последний вагон, который ехал на игры. Поэтому выигрывают те, кто имеет более стабильное эмоциональное состояние или знает как справиться с эмоциями.

О судействе

Можешь не понравиться судье, и когда будет спорное решение, он отдаст предпочтение другой спортсменке. Есть боковые судьи, когда ты можешь чуть-чуть привстать, или даже без этого движения, и тебе дадут штрафной укол. Или можешь просто немножко подвигаться, и уже предупреждение. Это самое обидное, особенно когда этими предупреждениями решается судьба схватки при счете 14:14.

О профессиональности параолимпийского спорта

Как параолимпийский спорт может быть реабилитацией, если на 75% я всю себя отдаю фехтованию: постоянные поездки, сборы, соревнования, тренировки. Мне трудно принять позицию "параолимпийский спорт – это фигня". Это далеко не правда! Если бы так было, я бы это сказала. Мы очень много тренируемся. Было такое, что на олимпийской базе мы тренировались в 35 градусную жару в старой форме. Мы "вырубались", у нас кровь шла из носа, тренировались после десяти вечера до часу ночи. Не было других условий. Сейчас дали новый зал, он полностью адаптирован для людей на колясках, и мы можем нормально тренироваться.

Ребята, которые приходили ко мне на спарринг, говорили, что тяжело в коляске фехтовать. В обычном фехтовании есть работа ногами, а у нас все на технику, нам некуда бежать. Мы должны хорошо работать рукой и быстро думать, потому что другого выбора у тебя нет. Здоровые спортсмены держат дистанцию, могут сами ее определять. У нас тебя могут достать, а ты нет, потому что у тебя короткие руки. Ты "напрягаешься", но встать не можешь, потому что получишь предупреждение.

Смотрю на наше фехтование сбоку, что это такое? Оно так плохо выглядит. Возможно, из-за того, что нет динамики. Но когда человек пробует, то понимает в чем суть и насколько это сложно. Мы адекватно смотрим на ситуацию. Чтобы уберечь себя, иногда отказываемся от некоторых стартов, чтобы лучше подготовиться и подлечиться.

Рапира – шпага – сабля

Я начала с рапиры, потому что у меня тренеры рапиристы. Вторым видом мне дали шпагу, потому что это просто колеш. Знаешь, не знаешь – когда навстречу. На моих первых соревнованием мне дали шпагу и сказали колоть навстречу. Я не знала, что и как. Но это не мое, я люблю скорость. В шпаге надо выжидать момент, когда можно уколоть. Сабля более динамичная, поэтому я очень просила тренера перевести меня на нее. Ни разу не жалела, потому что самые высокие достижения именно на сабле. На рапире я больше тренируюсь, чем на сабле. У нас есть свои фавориты в рапире, которые дольше в спорте, и поэтому труднее пробиться на верх. А сабля зародилась позже, поэтому немного легче.

Я атакующая. Не люблю сидеть в защите. Иногда тренер говорит: "У тебя очень хорошая защита, сиди в защите!". Очень редко когда у спортсмена есть мягкость и скорость. Если быстрый – то "дубовый", если мягкий – то медленный. А у меня по словам тренеров есть все. Поэтому большинство своих уколов наношу в атаке.

Токио 2020

Я люблю золото. Раньше была рада любой медали, но сейчас хочу золотую. До Паралимпиады в Рио очень редко завоевывала первые места, никак не могла дожать. Сейчас очень много золотых медалей. Поэтому хочу золото. Однако понимаю, что если будет кто-то достойнее, то не выиграю. Любая медаль будет ценной.

После старта отбора на Паралимпиаду в рейтинг не смотрю. Пока имела первое и третье место, поэтому понимаю, что где-то первая или вторая. Стараюсь не думать о рейтинге. Это просто соревнование. Не хочу делать трагедий, если что-то пойдет не так. Все мы хотим медаль, и это самые крутые соревнования. Стараюсь хорошо работать, и готовиться, чтобы быть сильной и уверенной.

О протезе

У меня была фотосессия, и я не комплексовала из-за протеза. Меня все спрашивают, чем отличается мой предыдущий протез и вот этот за 35 тысяч долларов. Все просто: есть машина "Жигуль", а есть хорошая иномарка. И та, и та едут, но как они едут, какой комфорт. Однажды шла по улице, смотрю – хорошая машина, стала, оценила сколько она может стоить, и такая – у меня же протез дороже и круче.

О безбарьерности украинских городов

Я чувствую иногда дискомфорт. Трудно идти по мостовой, она скользкая. У меня же протез и сразу несет. Для меня Львов – неприспособленный город. Плохие съезды, пандусы строят лишь бы были. Не скажу что в последнее время становится лучше. Все стараются, делают те же пандусы, но встает вопрос – какие они. Как зимой людям самостоятельно подняться по этим пандусам? Никому не хочется каждый раз "дергать" какого-то человека, чтобы помог. Правда в некоторых моментах я даже не чувствую, что именно нужно колясочникам. Например, в Японии очень хорошо все сделано. Все спуски хорошие, нет проблем самостоятельно ими пользоваться, в метро есть отдельный лифт. Там человек на коляске может чувствовать себя комфортно.

О деньгах

Если ты выиграешь на Паралимпийских играх, то можешь купить себе и квартиру, и машину. После Рио у нас увеличились призовые и зарплаты. Я могу это говорить открыто. После Парлимпиады у нас был Чемпионат мира, где за золото давали 50 тысяч гривен. Сейчас снова увеличили. Когда-то призовые были по 15 тысяч. У меня была зарплата около трех с половиной тысяч, сейчас десять. Нам сейчас обеспечивают поездки, питание, платят суточные. Свои средства мы не вкладываем.

О поддержке областной и городской власти

До Рио я никогда ничего не получала. Отреагировали только после публикации в соцсетях моей тренера, что приехали параолимпийцы с большим количеством медалей и никто не помог. Тогда нас сразу пригласили к мэру. Вручили медальку льва и денежную премию. Я не жалуюсь, что нас город не поддерживает больше. Хотя должен видеть нас и благодарить. Мне важны статуэтки, благодарности, то, что останется на память.

Об увлечениях

Мне очень нравится модельный бизнес. Всегда нравилась фотография. Поэтому обрадовалась, когда меня пригласили на фотосессию. Я бы хотела себя попробовать во время какого-то показа. Два агентства предложили съемки, но из-за моего графика не получилось начать сотрудничество. На спорт, конечно бы, не променяла. Было бы хорошо, если бы удалось совмещать. Раньше у меня были комплексы выставлять свои фото, сейчас нету.

О публичных выступлениях

Мне пока не очень понравилось. Потому что у меня нет практики, было только одно выступление перед детьми. Я очень закрываюсь. Дети слушали, но не факт, что им было интересно, а не их заставили. Меня несколько раз еще приглашали, но я отказывалась. Это надо уметь. Просто прийти и говорить не хочу. Надо идти и понимать, что именно нужно им донести. Сейчас я чувствую себя в таких ситуациях "как рыба на тарелке".

Об удобной обуви

Я не делаю обувь на заказ. Подбираю среди того, что продают. В первую очередь обувь должна быть легкой. Понимаю, что ботиночки, особенно зимние, не могут быть легкими, но выбираю всегда те, которые самые легкие. Обувь должна быть на плоской платформе. Если есть каблучок, то он должен быть очень деликатным, потому что из-за протеза начинает клонить в перед. Я очень люблю кроссовки, поэтому это лучший подарок.

О диетах

Какой-то специальной нет. Тренер требует больше есть. Я итак много ем, но не поправляюсь. Разве щеки становятся больше, и тогда как хомяк выгляжу. Но лучше бы это пошло в другие части тела, а не на лицо. Очень люблю сладкое. Спортивное питание не использую. Ем мясо, рыбу.

О фотосессиях

Я давно мечтала о фотосессии на протезе. Говорила, что сама себе сделаю. А тут позвонили из проекта "Возможно все. Только верь". Было 10 участников с разными профессиями. Кто-то стал успешным отцом, кто-то – спортсменом. Было по две фотосессии и запись короткого видео. Потом в Киеве была презентация двух лучших фотосессий. Я очень довольна. Это не только для себя фотосессия, а и для других людей, которые имеют те же проблемы, что я. Возможно, они увидят эти фото и поймут, что можно жить и быть счастливым даже с протезом.

О Наталье Морквич, как спортивном бренде

Сейчас имею предложение фехтовать в Немецкой лиге, и это приятно. Но как бренд себя не оценивала. На соцсетях не зациклена, чтобы их развивать и увеличивать количество подписчиков. Мне просто интересно хорошо вести страницу, у меня хорошие фото. Нет цели заработать.

Делала два рекламных поста, но не за деньги. Пост про обувь: я давно ее имела, это муж подруги ею занимается и давно просил написать комментарий; написала так, как есть и как думаю. Что касается магазина, который делает набивки на одежду, то магазин предложил полностью обеспечить меня экипировкой, а я их рекламирую за это. Фирма хорошая, но непопулярная. Для меня была важна форма удобная. Хочется развивать свой бренд и иметь больших спонсоров. Но не знаю подхожу ли я и как правильно это сделать.

О переходе в легкую атлетику

Это была шутка. Я была на беговых протезах и написала такой пост. Тренер сразу позвонила с вопросами что это такое. Я говорила, что надоело фехтовать, меняю вид спорта. Она поняла, что шучу. Фехтование очень много значит в моей жизни, поэтому не собираюсь его бросать. Я не просто завоевываю медали, мне нравится то, что я делаю. Нравятся тренировки, уроки, соревнования, эмоции, которые получаю.

О награде " Команда года"

Это было очень круто. Это как еще одна ступенька – мы поднялись выше и засветились. Показали, что у нас есть паралимпийцы, которые тоже что-то делают, завоевывают медали. Наш труд оценили.

О правах людей с инвалидностью

Думаю, что их нарушают в Украине. Я готова их защищать, выходить на акции. Кто, если не мы? Мы должны однозначно иметь позицию и защищать других и себя. Мне не нравится, когда говорят инвалид или "калека". Я человек с инвалидностью. Я особенная, но не из-за того, что на протезе. Каждый человек по своему особенный, и я тоже. Я простая, интересная, улыбчивая, хорошая спортсменка.

Придерживаюсь мнения, что никто не должен жалеть человека с инвалидностью. Жалость – это самое низкое, что может быть. Я живу, я работаю, все хорошо. Я не скажу, что у меня хуже жизнь, чем у человека с двумя ногами. Не нуждаюсь в жалости от других. Просто нужно других уважать.

О счастье

Я счастлива, потому что просыпаюсь утром, улыбаюсь. Когда-то счастье было в новом костюме, новых кроссовках. Но все лучшее в бесплатном и нематериальном. Лучшим является то, на что мы не обращаем внимания и никогда не ценим.

Общался Станислав Безушко

Публикация подготовлена при содействии ОО "Образовательный центр по правам человека во Львове"