НЕПОБЕДИМЫЕ. Орыся Ильчина о спорте как реабилитации, Паралимпиаде и бегстве от мамы на турнир

Если бы имела супер силу, то это бы была возможность путешествовать во времени. Я бы кое-что сделала по другому и помогла другим.

Орыся Ильчина (родилась 11 марта 1990 года) – мастер спорта Украины международного класса по легкой атлетике. Занимается спортом более 11 лет. Чемпионка (метание диска) и многократный призер чемпионата мира и Европы. Участница двух Паралимпиад. Наивысшее достижение – четвертое место в Рио.

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Она не чувствует себя звездой, а называет "простым, приземленным и замкнутым человеком". До сих пор краснеет, когда люди начинают говорить о победах и достижениях. Не любит фильм "Один дома" и любит пересматривать "Храброе сердце. Слушает инструментальную музыку, легкий и альтернативный рок. Читает много художественной и научной литературе. Любит хоккей и фантазировать.

О болезни

У меня частично врожденная болезнь и частично приобретенная. С детства были проблемы со зрением. Но в 14-15 лет переболела острым синуситом, что дало повреждения на глаза (сильное воспаление). В результате зрение еще ухудшилось. Сейчас, за исключением того, что один глаз "убегает", визуально ничего не видно.

Когда теряла зрение, то замкнулась в себе. Даже сейчас мало общаюсь и не рассказываю о себе. Я не то, что стесняюсь или боюсь, но много людей не понимают, или "лезут" с чрезмерной помощью, жалеют или считают, что незачем конкурировать со здоровыми людьми. Приходится постоянно доказывать, что ты можешь, что ты самостоятельная. Фактически каждый день в борьбе.

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О школе и учебе

С детства была болезненная и еще и малая тубинфицированность. Поэтому меня по состоянию здоровья отправили в Интернат №9 в Винниках, где я училась 9 классов. А потом перешла в школу до Львова (КЗ ЛОР "Львовская специальная общеобразовательная средняя школа-интернат № 100" – прим. ред.). Была довольно замкнутой, после уроков сразу бежала домой. За два года я только пару раз оставалась там ночевать.

Проблем в школе не было, нас всех объединяла болезнь, поэтому постоянно помогали друг другу, поддерживали. Не было никаких делений на "львовских" и "приезжих". Часто шутили над учителями. Было много самоиронии. Когда я пришла в школу, в 10 классе, то все старались помочь адаптироваться. Помогли изучить шрифт Брайля, делали все, чтобы я себя комфортно чувствовала.

Об инклюзивных классах в школах

Поддерживаю! Но есть свои нюансы, все должно зависеть от тяжести. Если идет речь о снижении зрения, то человек может полностью учиться в обычном классе. Но все зависит от воспитании детей в классе, как они будут воспринимать этого ребенка с инвалидностью.

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О том, кем мечтала стать

Мечтала стать работницей спасательных служб. Сначала хотела быть пожарным. Затем спасительницей. Была активной, часто билась, может поэтому хотела заниматься спасением людей? Дальше было желание идти в медицинскую сферу, поэтому и стала реабилитологом (физическая терапия). Хотя физическая терапия не медицинская специальность, скорее парамедицинская. По специальности реабилитолог, я буду работать с людьми, которые имеют заболевания опорно-двигательного аппарата, дыхательной системы и внутренних органов.

Еще завершила бакалавра по специальности физическое воспитание. Хочу идти дальше учиться, но есть большая загруженность с соревнованиями и сборами, поэтому некогда готовиться. Мы уже начали паралимпийский цикл и все время обучения оттягивается. Но точно буду продолжать учиться, потому что образование нужно.

О занятиях спортом

В школе было много факультативов, поэтому на разные виды спорта ходила. Спортом начала заниматься в первой школе. У нас поменялся учитель физической культуры, и он привлек к работе на уроке абсолютно всех. Он имел для каждого индивидуальный подход, создал много кружков, чтобы каждый мог заниматься спортом. Я втянулась, и мне начало удаваться. Потом меня заметил тренер Скорин Евгений Федорович и предложил заниматься более серьезно. И так нечем было заниматься, поэтому согласилась.

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Начинала с метания копья. Но из-за травмы не могла продолжить. Я сильно травмировала спину, и дошло даже до того, что начинала отказывать нога. Поэтому сейчас только ядро и диск. Хотя все может еще измениться, жизнь покажет как будет дальше.

Еще в 2011 году у меня было копье. Как раз в том году получила травму. На чемпионате мира в Новой Зеландии уже выступала с травмой. Массажисты тогда показали свой профессионализм, "вытаскивали" меня как могли. Это страна, в которую я бы еще раз приехала, очень бережно относятся к животным, природе. Ты гуляешь и видишь животных на деревьях.

Вообще метание диска и копья – это красивые виды спорта. Хотя я бы не рекомендовала девушкам заниматься ядром – это труднее и не так грациозно.

О спорте как психологической реабилитации

На самом начале так. Именно поэтому и обратила внимание на легкую атлетику – много эмоций, смена среды. Начинаешь чувствовать себя в работе, развиваешься, видишь результат и хочешь еще большего. Спорт был хобби, а стал профессией. Сейчас это уже профессиональный спорт, когда ты работаешь на "износ". Ты нацелен на результат, часто даже "плюешь" на свое состояние.

О первых достижениях

Самая памятная медаль – это бронза на чемпионате в Греции. Сейчас даже не знаю, где она есть (смеется – прим. авт). Мама куда-то спрятала, потому что дома маленький ребенок и все тянет. С ней связано много эмоций, первый выход на пьедестал. Когда шла за ней, то чуть не упала, споткнулась. Там был небольшой подъем. Никто не предупредил, а есть проблемы со зрением, плюс эмоции, не увидела.

Вообще я не разговариваю о своих результатах и не люблю их обсуждать. На тренировках имела лучшие показатели, чем показывала на соревнованиях. Но помаленьку двигаюсь вперед и улучшаем результаты.

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О Паралимпиаде

Очень много эмоций, но не все положительные, ничего не завоевала. В Лондоне (2012 год) были проблемы со здоровьем. Я перегрузила себя. Очень хотелось победить, рвалась, много занималась и довела организм до изнеможения. Перед Паралимпиадой тренеры меня просто забирали из секторов и тренажерных залов, потому что я там чуть ли не ночевала. Поэтому на самих соревнованиях дало о себе знать здоровье. Сначала была обида на ситуацию, а со временем дошло, что это моя вина. Я хозяйка своей жизни и сама должна была об этом подумать. А так, без осмысления, переть рогом, как баран, не надо. Но все приходит с опытом.

В 2016 году уже хотела медаль и доказать, что я могу. Откровенно не хотелось потерять возможность. Я выступила с личным рекордом в ядре, возможно даже Украины. Однако стала только четвертой, это самое обидное. Не хватило 7 сантиметров до медали. У нас перед соревнованиями поменяли немного правила, и в категорию с ядром попали спортсмены с худшим зрением. Однако у них были лучшие результаты. Победившая итальянка как раз опустилась к нам из другой категории.

Что касается Токио в 2020, то я наперед не загадываю, но медаль хочется. К ветеранам себя не отношу, несмотря что это может быть для меня третья Паралимпиада.

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В душе я дитя, милая, пушистая и хочу на ручки. В ноябре в Дубае будет лицензионный Чемпионат мира, то там увидим какой будет результат.

Стараюсь думать и делить все по четырехлетним циклам. От этого отталкиваюсь и смотрю, что дальше. Мне нравится спорт, это стиль жизни. Можно и в сорок выступать, но все зависит от состояния здоровья и результатов. Планирую еще два цикла, но будет видно…

О конкуренции

На самих стартах всегда конкуренция. А вне соревновательной площадки мы не конкурируем, хорошо общаемся и поддерживаем друг друга. Большая борьба не с людьми, а с собой. Хочешь показать лучшие результаты, развиваться и не подвести тренера. Он вкладывает силу, душу, нервы в нас, хочется отблагодарить. Мы имеем мандраж перед выходом, а тренеры иногда зеленеют, белеют, трясутся, если за оградой то могут и ее дергать. Они больше за нас переживают, чем мы сами.

У нас хорошая конкуренция на международном уровне. Результаты с очень минимальными отрывами. Главные конкурентки из Китая, России. В последние годы подтянулись полячки.

У меня в классе итальянка. Рекордсменка мира и Паралимпиады. Даже не знаю, за сколько лет ее смогут догнать. Мне, чтобы "догнать" ее, то надо вырасти. Мои антропометрические данные для ядра не очень подходят. Если одним словом, то я "куцая". Большую роль имеет начальная траектория. Поэтому чем ты выше, тем дальше можно бросить. Оно же тяжелое, 4 килограмма.

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О тренере

Он мой первый мотиватор. Всегда эмоциональный, "взрывной", но адекватный. Знает когда надо быть эмоциональным, а когда нужно успокоить и поддержать. Он для меня и отец, и друг. И, практически, он заменил мне отца. С 15 лет меня ведет и многое для моей семьи сделал. Всегда поддерживал, о многом с ним можно поговорить и рассказать. Иногда складывалось впечатление, что он специально "раздраконивает", чтобы все эмоции вышли, а потом можно было спокойно работать. Он ездит со мной на сборы по Украине, но заграницу не выезжает.

У меня не хватит нервов для тренерской работы. Я скоро сорвусь, еще кого-то "покусаю". Мой тренер умеет себя подать, знает когда и что сказать. Мне до этого далеко.

О своем дне

Я "сова", утром мне проблематично вставать. Поэтому тренировка после обеда. У нас в семье, у моей сестры маленький ребенок, поэтому есть бессонные ночи и утром трудно просыпаться. Поэтому моя производительность больше вечером. Тренируюсь каждый день. На сборах бывает и по два раза в день. Если раз в день, то, в зависимости от этапа подготовки, занимаемся по разному. Бывает день, когда есть только работа на секторах. Или только в зале работаем на тренажерах. Когда зал не далеко от поля, то можем покидать, а потом в зал. Когда дважды в день, то утром метания, а после обеда штанга. Один или два раза в неделю работаю со штангой 70-80 кг.

Диета и питание

У нас нет привязки к весовой категории, поэтому вес не важен, но вид энергозатратный. Важно иметь вес и силу, которую можно правильно использовать. Потому что где-то больше вес и уже не удобно. Я когда поправляюсь, то только в боках и мне неудобно работать с большим весом. Я не умею использовать свой вес, и меня иногда "сносит". Для диска важно хорошо раскручиваться. И это мешает. Есть проблема со спиной, то вес ухудшает проблему.

Очень люблю сладкое. Но тренеры запрещают есть. Также не желательно есть мучное и молочные продукты. Питание зависит от этапа подготовки, особенно, когда надо набирать мышечную массу. Много белковых продуктов, мяса, аминокислот.

Об условиях для тренировок и обеспечении

Дома проблема с местом для бросания. На СКА во Львове разобрали манеж и нет сетки, чтобы можно было бросать. Сразу велотрек, и когда ядро или диск вылетают, то падают на дорожки. Не имеет метательных секторов ни летом, ни зимой. Сектор должен иметь нормальный цемент и сегмент. А у нас цемент весь ободранный, ямок много. Можно просто упасть и травмироваться.

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Диск тоже негде метать. Даже сетки нет, чтобы поставить. Ранее у "Скифа" бросали, но там теперь застройки. На стадионе "Динамо" непонятна ситуация. Постоянно ссорятся, чтобы не бросали в траву, не топтали ее.

Что касается самого снаряжения (ядро и диск), то государство, слава Богу, выдало по несколько снарядов. Формой обеспечивают, здесь все хорошо. Есть специальная обувь, которая дольше служит и имеет хорошее сцепление с покрытием. Но есть проблема с очень маленькими и крупными размерами. Хорошо что их тоже выдают. Иногда даже просим под заказ, чтобы точно было по размеру. Стараются все выдавать, что надо. Иногда бывает, что быстро теряет вид, порвалось или протерлось. Футболки часто надо менять.

На каждых соревнованиях есть штатный врач. На больших может быть и пять или десять, как на Паралимпиаде. У нас обязательно входит хотя бы один массажист или реабилитолог. Перед Паралимпиадой предлагали, чтобы был психолог. Предлагали спортсменам пообщаться по желанию. Но никто ничего не хотел говорить, все боялись. Поэтому эта идея себя не оправдала.

Сейчас ощутима поддержка паралимпийского спорта. Увеличилось количество сборов, что является большим плюсом в подготовке спортсмена. Появились сборы заграницей. Последний был в Португалии. До аннексии ездили в Крым. Там была одна из лучших баз в Европе, поэтому для нас это дополнительная потеря, не только своей территории, но и условий тренировки.

На выездах нам оплачивают суточные. Во время последнего выезда в Португалию они были 10 или 12 долларов. Обеспечивают питание, иногда дают деньги на питание (имеется в виду выдают наличными – прим. авт.). Имеем зарплату около 10 тысяч гривен. В конце года немножко больше было, но не знаю, добавили ли это премию, или зарплату увеличили.

По сравнению с другими областями у нас поддержка от местной власти хуже, чем в других областях. Там люди имеют годовые стипендии независимо от завоеванных мест на чемпионатах. А у нас только одноразовые стипендии, но они не всегда есть.

О международных выездах

Как у меня был первый выезд, то мама плакала. Даже не знаю, было ли это из-за первого международного соревнования, или первого полета самолетом. Я не могла ее остановить, пришлось просто бежать, чтобы не оставаться. А после соревнования уже плакала от радости. Было такое, что я ехала на соревнования и не говорила куда ехала, чтобы у мамы не было волнения. Приезжала и уже констатировала факт участия: "Ездила туда и туда, такая медаль, эмоции прекрасные".

Больше всего мне "врезалось" в память первое международное выступление. Это был Чемпионат Европы в Греции, проходивший на острове Родос. Туристическое место добавило много эмоций. Вообще, выезды за границу должны быть дополнительной мотивацией для молодых спортсменов. Когда попадаешь в сборную, то имеешь возможность посещать другие страны.

На международных стартах переживаю больше, ибо ты знаешь, что нужно показать себя, да еще и представляешь государство.

Об эмоциях

Говорят больше злиться, крикнуть, а я не могу. Есть спортсмены, которые кричат. Это больше похоже на дутые шарики. Иногда после соревнований не остается вообще эмоций. Даже не радуешься 2-3 дня. Только лежишь и отсыпаешься. А иногда и какая-то простуда появляется, так как организм истощен и иммунитет слабенький. Особенно летом, когда жара, кондиционеры. Организм держится до соревнования, а после - "срубает".

О "второй" семье

Большинство спортсменов, которые стали профессиональными, постоянно в командировках. Поэтому мы становимся второй семьей друг для друга. Правда не так часто видимся с представителями других видов, потому что мы на собрании – они на соревнованиях, они дома – мы куда-то поехали. Поэтому очень приятно, когда нас собирают вместе. Есть возможность поговорить, обнять друг друга.

О том, что изменил спорт

Спорт стимулирует, придает уверенность. Каждый человек не хочет себя показать хуже, чем есть. Когда тебя жалеют, то это больше злит. Спорт дает смысл в жизни. Ты расширяешь свой кругозор, потому что это как работа – ты постоянно им занимаешься, поэтому не имеешь времени на что-то другое. Он заставил стать взрослее. Ты находишься вне опеки родителей. За тобой смотрят тренеры, но распорядок, тренировки, соблюдение режима – за все отвечаешь сама. Ты начинаешь становиться самостоятельным. Он дал больше целеустремленности, упрямства. Показал, что всегда надо верить в себя. Даже когда идешь по улице – надо в себя верить.

О правах человека

Их нарушают, законодательство не соблюдают, многое делают для галочки. Никто не думает, подходит ли пандус для использования, какой угол на тротуаре. Отказывают в работе. Хорошо, что есть Валерий Сушкевич (президент Национального комитета спорта инвалидов Украины, – прим. ред), который защищает. Когда поступала в университет, то не говорила о проблемах со зрением. Нам приходится бороться и доказывать всем, что ты есть, ты все можешь, ты личность. Почему ты должен себя в чем-то ограничивать?

О страхе

Боюсь окончания карьеры. Это твой стиль жизни. Ты столько времени отдаешь спорту, а если резко оборвется, что же делать дальше? Хочется иметь время на завершение карьеры, чтобы уйти с высоко поднятой головой.

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О цели и мечте

В первую очередь, моя цель поехать в Токио, выступить на высоком уровне, завоевать медаль. А также купить квартиру, но "наскрести" не получается. Сейчас не занимаюсь больше ничем, потому что много сборов и тренировок. В принципе, можно собрать деньги за счет премий на соревнованиях, если займешь призовое место. Нам важно, будет ли вид спорта присутствать в Токио. За виды, которые не будут на Паралимпиаде, платят только призовые, нет стипендии. За все победы нам государство платит. Сейчас в Европе за первое место – 50 тысяч гривен, второе – 40 тысяч гривен, третье – 30 тысяч гривен. Но это только в этом году начали так платить. Раньше были малые призовые по 7-10 тысяч гривен.

Есть коммерческие турниры, но Украина редко выставляет своих спортсменов. Потому что надо тратить на это средства, проводить сборы. Можно самому поехать. Спонсоры в паралимпийский спорт не очень вкладываются.

Мечта – хочу чтобы прекратилась война, чтобы наконец наступил покой.

Публикация подготовлена при содействии ОО "Образовательный центр по правам человека во Львове"